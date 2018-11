Albert Rivera: "Que en pleno siglo XXI se negocien los jueces a dedo en Ferraz y Génova me parece una vergüenza"

El programa de Ana Rosa Quintana ha tenido esta mañana como invitado especial al líder de la formación naranja, Albert Rivera. El parlamentario ha sido bastante crítico con la elección de Manuel Marchena como nuevo jefe del CGPJ (Consejo General del Partido Judicial): "Que en pleno siglo XXI se negocien los jueces a dedo en Ferraz y Génova me parece una vergüenza".

En la misma línea, el líder de Cs ha señalado que su formación ha propuesto un nuevo sistema para la elección de los jueces: "Si queremos recuperar la credibilidad del partido judicial esto es justo lo contrario de lo que había que hacer. Ciudadanos ha presentado una ley [...] donde los jueces deban escoger a los jueces y no los políticos [...] yo no quiero ser un presidente que elija a sus jueces", ha dicho. De manera visiblemente molesta ha zanjado el tema comentando: "No ha habido pacto de Estado para la educación, las pensiones, reformar la administración, ahora, para esto sí".

Sobre la nueva administración Sánchez, Albert Rivera cree que el propio presidente del Gobierno "sólo quiere ostentar el cargo", además bromeó con los demás contertulios: "A Sánchez no le sacan de la Moncloa ni los GEO".

También tuvo tiempo para hablar sobre Junqueras y la firma de los Presupuestos Generales del Estado: "Sánchez no está negociando con Junqueras la cuota de los autónomos, lo único que busca es el indulto", a la que continuó prometiendo: "Si un día soy presidente, nunca indultaré a los golpistas".



"Lo que digo no es para dejar de hablar con el PSOE es porque me preocupa la deriva que está tomando el sanchismo. El sanchismo es una corriente vacía de opinión pero llena de poder y que quiere el poder a cualquier precio que es capaz de pactar en una cárcel los presupuestos de España", arremetía Rivera contra el presidente del Gobierno. Su última idea sobre el sanchismo fue: "Sánchez está creando una mayoría futura con los independentistas y los comunistas"

La última pregunta que se le realizó al parlamentario catalán giró en torno a la exhumación del dictador Francisco Franco: "No es normal ni razonable que un dictador este enterrado en un lugar público", pero de la misma forma a ha sido muy crítico con el Gobierno al realizar "un decretazo" para sacar de allí al antiguo militar: "Sánchez no buscaba consenso, buscaba confrontación" concluyó Albert Rivera.