Rivera no descarta pactos con Vox para hacer posible un "gobierno del cambio" en Andalucía

Albert Rivera no se baja -de momento- del discurso que ya desgranó la noche electoral tras conocer los resultados en Andalucía. El líder de Ciudadanos ha insistido este miércoles en que su candidato, Juan Marín, debe ser la persona que encabece el "gobierno del cambio" que han reclamado los ciudadanos en Andalucía. ¿Con qué formula? Rivera ha señalado que aún es pronto para saber si "con un acuerdo de coalición o de gobierno con el PP", pero ha reconocido que hablarán todos los partidos, incluido Vox. "Ahora mismo sería irresponsable descartar cualquier solución", ha señalado.

Así lo ha dicho Rivera tras reunirse con su Ejecutiva para estudiar los posibles pactos electorales tras el 2D. "Ciudadanos puede representar el cambio mejor que el PP", y por tanto debe ser Juan Marín el que debe encabezar un Gobierno "estable, serio y limpio y con capacidad de diálogo", ha sentenciado Rivera, que ha pedido al PSOE que "no bloquee esta solución", "asuma su derrota" y pase a sentarse en los bancos de la oposición, ha sido su machacona línea argumental.

A su juicio, la solución para Andalucía debe pasar porque el líder del PP, Juanma Moreno, pacte con su partido un acuerdo de coalición de gobierno con Marín de presidente y los socialistas se abstengan.

Rivera ha adelantado que será el secretario general del partido, José Manuel Villegas, el que pilotará las negociaciones, en las que darán "prioridad al PP" al ser el partido que junto con Ciudadanos suma más escaños, superando entre ambos los que tenía Susana Díaz en la legislatura que ahora ha acabado.

"No descartamos pacto de coalición o de Gobierno, aún no lo hemos hablado", ha reiterado Rivera, que no ha entrado a concretar qué harán con Vox. De hecho, ni siquiera ha llegado a citar a la formación ultraderechista de Santiago Abascal al ser preguntado por las declaraciones del candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, que ha afirmado categóricamente en la Cadena Ser que "no se puede pactar con Vox".

Rivera, no obstante, ha recordado que hay cinco partidos con los que negociar en Andalucía y que "ahora mismo sería irresponsable descartar cualquier solución". Además, ha hecho oídos sordos al envite de Pablo Iglesias, quién ha dicho que estarían dispuestos a facilitar "un gobierno de la izquierda" en el que esté Ciudadanos con la abstención de Adelante Andalucía. "Les pido que no bloqueen el cambio en Andalucía", se ha limitado a replicar Rivera. "Si el PSOE tiene sentido de Estado debería permitir este acuerdo", ha zanjado.

Según ha dicho, la Ejecutiva de su partido ha dado mandato a Villegas para negociar con el resto de los partidos sobre la base de tres principios: "que haya un cambio tras 37 años aguantando al mismo gobierno, que el gobierno lo lidere el candidato de Ciudadanos, Juan Marín" ; y que las conversaciones comiencen "de inmediato".

"Tenemos que trabajar de manera seria porque los andaluces se lo merecen". Ciudadanos -ha recordado- "ya tiene experiencia de otras negociaciones y en formar otros gobiernos", en alusión a los pactos de investidura con la propia Susana Díaz en Andalucía; con Cristina Cifuentes, en Madrid o con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, para el Gobierno central.