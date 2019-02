Rivera asegura que Sánchez "ha rectificado" sobre el apoyo a Guaidó "obligado por el pueblo venezolano y Ciudadanos"

Albert Rivera se ha atribuido este lunes la "rectificación" que, en su opinión, ha hecho Pedro Sánchez aceptando a Juan Guaidó como presidente de Venezuela para poner en marcha "de inmediato unas elecciones libres y democráticas" en el país.

"La sociedad española y el pueblo venezolano han obligado a Sánchez a rectificar, como pedíamos en Ciudadanos", ha asegurado Rivera, si bien Sánchez mantuvo, al igual que otros países de la UE, que la situación en Venezuela era insostenible e invitó a Maduro a convocar unas elecciones presidenciales en un plazo de ocho días, cumplidos los cuales ha reconocido a Guaidó como presidente "encargado" del país.

En su comparecencia tras la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del partido, el líder de Ciudadanos ha señalado que, tras este paso, es fundamental que la comunidad internacional garantice a Guaidó las herramientas necesarias para pilotar, por una parte, una "transición tranquila" que desemboque en esa cita con las urnas y, por otro, la apertura "urgente" de un "corredor de ayuda humanitaria".

Rivera ha conminado a Nicolás Maduro a que no ponga más difíciles las cosas y "se marche" por la buenas para evitar que el conflicto acabe en más violencia. "Ya ha habido decenas de personas asesinadas por la tiranía y la dictadura y decenas de opositores que siguen encarcelados esperando la libertad", ha señalado.

Sin embargo, Rivera se ha negado a contemplar la posibilidad de una intervención armada contra Venezuela: "Ese es un futurible que no está encima de la mesa. Lo que hay que hacer es cerrarle el círculo a Maduro para que acepte la realidad y se vaya", afirmaba Rivera.

El dirigente naranja ha lamentado que el presidente Sánchez, ante "un asunto de Estado" como este, no se haya dignado siquiera a llamarle, ni a él "ni a ninguno de los líderes de la oposición". A su juicio, eso "sería lo lógico si no fuera sectario". "Pero Sánchez - ha añadido- trazó una línea y a nosotros no nos ha llamado ni para este asunto ni para ningún otro".

En su comparecencia, Rivera ha insistido en lanzar varios mensajes a Maduro al que le ha dicho: "Se acabó, márchese, váyase para que se acabe el hambre, usted ya no es el presidente legítimo porque nadie le reconoce". Según cree Rivera, en el Ejército y en las propias filas del chavismo "empieza a haber fisuras" en el hasta ahora incondicional apoyo "al dictador".

"El único presidente interino ahora es Guaidó. Pedimos elecciones libres y justas cuanto antes y esas elecciones no las puede convocar Maduro sino Guaidó", ha insistido Rivera, para el que "la caída de chavismo es un aviso a navegantes para otras dictaduras" de América Latina. Por ello ha sentenciado: "Es muy importante que caiga Maduro, es importante que los tiranos sepan que los vigilamos y que la comunidad internacional no lo permite todo".

"Hay que cerrarle el círculo a Maduro para que se rinda. Puede decir lo que quiera pero si no tiene apoyos, tendrá que rendirse a la realidad y no propiciar un enfrentamiento. La pelota está en su tejado. Ahora no se puede quitar el pie del acelerador", ha zanjado tras recordar que cinco países de América Latina y Canadá pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue crímenes de lesa humanidad bajo el Gobierno de Maduro.