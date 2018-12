Alberto Garzón pide la dimisión de Llamazares tras los audios sobre Actúa: "Que deje de usar a IU y a su militancia para sus proyectos personales"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha pedido este viernes la dimisión del portavoz de la coalición en el Parlamento de Asturias, Gaspar Llamazares, tras la difusión de unas grabaciones en las que se escucha al político trazar un plan para encabezar una candidatura de Actúa en las próximas elecciones. Llamazares ya ha respondido que no tiene intención de dimitir.

Los audios, publicados por eldiario.es, fueron grabados el pasado mes de mayo y muestran a Llamazares y a Baltasar Garzón, su aliado en el lanzamiento de Actúa, explicando la hoja de ruta a seguir hasta los comicios previstos en mayo de 2019. "Tengo disponibilidad porque sé que a las europeas, o vamos con cabeza o no sacamos nada", explica el dirigente asturiano a los asistentes, uno de los cuales grabó la conversación.

"Hemos presentado Actúa en el conjunto de los territorios y formando vínculos con otros colectivos. Tenemos un bagaje positivo", apunta en las grabaciones. "Sin embargo, hay ese bagaje negativo al que tenemos que dar respuesta y tanto Baltasar como yo queremos darle una respuesta que sea al mismo tiempo unitaria, que nos permita llegar a las elecciones autonómicas, municipales y europeas", añade. Y concluye: "Porque este señor y yo nos vamos a tener que comer las candidaturas más importantes".

A primera hora de este viernes, Alberto Garzón señalaba en Twitter que "es difícil no indignarse" por lo que ha tildado de "deslealtad". "Llamazares debe pedir perdón a la militancia de IU y luego marcharse. Que sea coherente. Y sobre todo que deje de usar a IU y a su militancia para sus proyectos personales".

Tras escuchar los audios es difícil no indignarse por tamaña deslealtad. Llamazares debe pedir perdón a la militancia de IU y luego marcharse. Que sea coherente. Y sobre todo que deje de usar a IU y a su militancia para sus proyectos personales. https://t.co/EihjshFlSy — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) 21 de diciembre de 2018

La respuesta de Llamazares llegaba en la misma red social: "No pediré perdón por reflexionar con otros sobre cómo contribuir a evitar el desahucio de izquierda Unida y cómo reconstruir un referente de izquierdas".

El todavía portavoz de IU en el Parlamento asturiano asegura en otro mensaje: "La insidia, la difamación y la exclusión agravan el problema".

Seguimos pensando que todavía estamos a tiempo de rectificar mediante el diálogo y la colaboración dentro de las izquierdas. La insidia, la difamación y la exclusión agravan el problema. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) 21 de diciembre de 2018

Garzón no es el único dirigente de IU que ha pedido este viernes la dimisión de Llamazares. Lo han hecho también el secretario de Organización, Ismael González, o el responsable de Políticas Económicas del partido, Carlos Sánchez Mato.

Por dignidad y respeto a la militancia de IU debería dimitir como portavoz de IU Asturias y pedir disculpas. https://t.co/b8qmY2xWcj — Ismael González🔻 (@retaguardiaroja) 21 de diciembre de 2018

Eso que Gaspar Llamazares llama “desvestir un santo” merece algo más que una explicación. Si alguien merece respeto en @iunida es su militancia. Hay que tener poca vergüenza para traicionar a su organización para buscar un puesto y vestirlo de confluencia https://t.co/avOFf2N5Qo — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) 21 de diciembre de 2018

La dirección asturiana también se pronuncia

Además de la dirección estatal, en las primeras hora del viernes también han reaccionado las direcciones autonómicas.

El secretario de Acción Política de IU Asturias también exige la dimisión de Llamazares por "instrumentalizar a la militancia" de su organización.

Pretender instrumentalizar a la militancia de @iuasturias para trazar un proyecto personal y ser candidato de una lista que competiría con @iunida es muy grave.

Por honestidad, Gaspar debería pedir disculpas, ser consecuente y dimitir. https://t.co/K2yCsT6fki — Juan Ponte (@JuanGPonte) 21 de diciembre de 2018

En los audios, Llamazares llama a aprovechar la situación de crisis que se vive en Asturias: "¿Damos la patada o nos queremos llevar a una organización con nosotros? ¿Somos políticos, no? Querremos llevarnos a una parte de esa militancia para un futuro a la izquierda. No digo para Actúa, a la izquierda. Que no se quede por el camino".

También el coordinador de IU en Castilla y León, José Sarrión, se ha pronunciado: "Llamazares ha mentido a la militancia, y desde mayo pretendía hacer el mayor daño posible a IU".