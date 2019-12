Álvarez de Toledo insiste en que el momento político actual es más complejo que cuando ETA mataba

No hay rectificación. Después de que el fin de semana la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, levantara una nueva polémica asegurando en una entrevista en El Correo que el momento político actual es "más difícil que cuando ETA mataba", la dirigente popular ha reafirmado este miércoles sus palabras durante una conferencia en la Universidad Carlos III de Getafe (Madrid) ante unas pocas decenas de estudiantes.

"Nunca desde 1978 hemos estado en un momento más complejo políticamente como ahora", ha recalcado Álvarez de Toledo. "El PSOE encabeza el proceso de liquidación constitucional con los separatistas, los golpistas y con el partido que considera legítimo que nos mataran", ha señalado en alusión a la izquierda abertzale. "Esto no tiene precedentes. no tiene parangón y no tiene justificación. Jamás imaginé que veríamos algunas cosas que estamos viendo", ha zanjado.

"Nunca imaginé que el Gobierno de España se estaría negociando en una cárcel con un delincuente. Es como si Felipe González se hubiera tenido que ir a la cárcel de Figueres a negociar con Tejero el Gobierno de España. No es un Gobierno de la nación, es un proceso contra la nación", ha advertido ante las negociaciones del PSOE con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas.

A su juicio, la actual "es la crisis institucional y política más honda que hemos vivido desde la aprobación de la Constitución". Se trata de una "crisis inédita, de sistema, de la que todavía muchos españoles no se dan cuenta, no lo quieren ver y no le dan la gravedad que merece".

Para Álvarez de Toledo solo hay tres opciones para garantizar la gobernabilidad del país: "el proceso de sedición encabezado por el PSOE, un Gobierno de concentración constitucionalista o terceras elecciones". Su preferida es la del Ejecutivo de coalición de PP, PSOE y Ciudadanos. "Esa opción exigiría una condición previa: que el PSOE tendría que hacer una enmienda a la totalidad de la política desde la época de Zapatero y emprender un contraproceso", señalaba.

Todo ello "requeriría por parte de la izquierda una reflexión muy profunda" porque "buena parte de las decisiones que toma la izquierda nacen de un odio visceral a la derecha. Odian más a la derecha que a los separatistas y los golpistas".

Para la portavoz popular en el Congreso "ya no hay una izquierda como tal en España, ha sido fagocitada por el nacionalismo que ha ido contaminando a toda la izquierda. ¿Dónde están los socialistas dispuestos a corregir la deriva reaccionaria?", se ha preguntado.

Todos ellos, ha dicho, "ni frenan a Sánchez, ni balizan un camino distinto. Son burbujas en la noche, no forman parte de una verdadera insurrección de la izquierda para volver al lugar constitucional".

En defensa de la coalición España Suma, Álvarez de Toledo ha asegurado que "el constitucionalismo activo, político y civil, tiene que actuar con convicción, valentía, firmeza y tiene que decir la verdad que a veces es incómoda, con un objetivo: refundar el suelo ético de la nación, y refundar un suelo político del Estado, de la nación. Eso es España Suma: es una apelación a partidos y personas comprometidas con el orden constitucional para sumar fuerzas".