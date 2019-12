Álvarez de Toledo dice que "el momento político es más difícil que cuando ETA mataba" y la presidenta de un colectivo de víctimas responde: "¿Dónde estabas tú?"

"¿Dónde estabas tú cuando ETA nos mataba?". De esta manera ha respondido en un tuit Consuelo Ordoñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) a Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz parlamentaria del PP, tras decir en una entrevista publicada en El Correo que "el momento político actual es más difícil que cuando ETA mataba".

Me da igual que te refieras "en términos políticos". En términos políticos aquí se mataba a la gente precisamente por hacer política así que no me digáis que está sacada de contexto. Es la portavoz en el Congreso por el PP.