Argentina: EE.UU. es muy respetuoso con las decisiones de los países soberanos

El ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, aseguró que Estados Unidos es "muy respetuoso" con las decisiones de su país, a pesar de la preocupación expresada por Washington por la cada vez mayor relación existente entre China y el Gobierno de Mauricio Macri.

"No, no. Estados Unidos no ha planteado eso de ninguna manera, es muy respetuoso de las decisiones que toman los países soberanos", señaló Aguad durante una entrevista con Efe al ser preguntado si EE.UU. ha pedido a Argentina que se distancie de China.

Las declaraciones del funcionario argentino se produjeron minutos después de reunirse en la sede del Ministerio de Defensa con el comandante del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (SouthCom), el almirante Craig Faller.

Aguad recalcó que el militar no le planteó la posibilidad de tener que elegir entre EE.UU. y China, y sostuvo que EE.UU. siempre ha mostrado "respeto" por las decisiones que toman países independientes, "como la Argentina".

"Nosotros tenemos muy buenas relaciones con China -relaciones de todo tipo- pero tenemos otra relación con EE.UU. Nuestra relación con EE.UU. en materia de Defensa es una relación de aliados y que tiene que ver con la Alianza Occidental", detalló.

Estas declaraciones contrastan con el mensaje del propio Faller, quien pocas horas antes había alertado al personal diplomático y militar de la embajada estadounidense en Argentina, sobre la creciente influencia china en la región.

"La mayor sorpresa que me he llevado (desde que asumí el mando a finales del año pasado) es el grado en el que China trabaja a todos los niveles del poder para ganar influencia y acceso en Latinoamérica y el Caribe", confesó el militar.

El pasado mes de diciembre, China y Argentina firmaron 30 acuerdos bilaterales en materia de economía, comercio exterior, después de una reunión entre los presidentes Mauricio Macri y Xi Jinping, quien llamó a "abrir una nueva era" en las relaciones.

Este movimiento es visto con recelo por EE.UU., que ve cómo pierde presencia en la región en detrimento de una nación a la que considera una de sus grandes competidoras y con la que se ha enzarzado en los últimos meses en una guerra comercial.

Este lunes, al dirigirse a los empleados de la legación diplomática, Faller hizo énfasis en que Argentina y EE.UU. comparten unos valores democráticos de los que carece China, lo cual, dijo, supone "una amenaza" para ambos países.

El almirante señaló que la injerencia china se extiende por campos tan dispares como el comercio, la tecnología o el espacio.

Precisamente, una de las grandes preocupaciones del Pentágono en relación con la presencia China en Argentina, es la base espacial de Las Lajas, una instalación situada en la Patagonia argentina y administrada por el Control General de Seguimiento y Lanzamiento de Satélites de China (CLTC).

"Es una base que tiene misiones de paz y misiones científicas, pero de todas maneras la vamos a controlar", declaró Aguad, consciente de que Washington considera que la base sirve de plataforma para los servicios de espionaje del Gobierno del presidente Xi Jinping.

El ministro aseguró que ya existe un seguimiento de las actividades desarrolladas en la base espacial, pero reconoció que es necesario "intensificar los controles".

"Argentina tiene una base extranjera en su territorio y tiene que saber lo que se hace ahí adentro", zanjó Aguad.

A pesar del punto de fricción que supone la presencia China en Argentina, Aguad se mostró conciliador y remarcó que la relación entre Buenos Aires y Washington está viviendo "un afianzamiento" en los últimos años y abogó por la necesidad de que ambos países implementen "una estrategia común para la región".

"Hay que comprender que esta región es una región de paz y que hay que visualizar América, en el sentido de la defensa, como un solo continente y que podemos colaborar mutuamente tanto el norte como el sur para la paz de la región, para la seguridad de la región", concluyó Aguad.

