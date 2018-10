Arrimadas: Andalucía no es del PSOE como Cataluña no es de los nacionalistas

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha mostrado hoy convencida de que su partido vencerá en las elecciones del 2 de diciembre porque las ganas de cambio que percibe "son imparables" y porque "Andalucía no es del PSOE" como Cataluña no es "de los partidos nacionalistas".

Tras una reunión del Consejo General de Ciudadanos (Cs) celebrado hoy en Jerez de la Frontera, Inés Arrimadas ha insistido en que no es imposible desbancar al PSOE del Gobierno andaluz.

"'Eso es imposible', dirán algunos. ¿Imposible quitarle el poder al PSOE de Andalucía? Imposible parecía ganarle a los nacionalistas en votos y en escaños", ha afirmado la líder de Ciudadanos en Cataluña, en referencia a los resultados de las últimas elecciones catalanas.

Así ha asegurado que el candidato de la formación naranja a presidir la Junta Andalucía, Juan Marín, "lo va a conseguir", porque, igual que "Cataluña no es de los partidos nacionalistas", Andalucía "no es del PSOE, no es de Susana Díaz, es de los 8,5 millones de andaluces y andaluzas que van a decidir su futuro en las urnas el próximo 2 de diciembre", ha remachado.

"Veo a Susana Díaz muy preocupada con Ciudadanos", ha señalado antes de asegurar que tiene "una mala noticia" para la candidata socialista, porque "Andalucía no es su cortijo privado".

Arrimadas, que ha defendido su origen andaluz y que en esta tierra siguen su familia y sus mejores amigos, ha criticado los discursos "muy patrimonialistas" de Susana Díaz.

"No confunda el acento andaluz con el acento socialista porque son dos cosas muy diferentes", ha dicho para señalar que hay "ocho millones de acentos andaluces", porque "también lo tienen los que no han votado al PSOE, los andaluces que nos hemos ido de Andalucía y los que algún día querrán volver".

Ha arremetido contra "las teorías catastrofistas" del PSOE: "Si no gobiernan ustedes, no a va a pasar nada malo. Cuarenta años son suficientes, ya sabemos lo que hace el PSOE cuando gobierna. No necesitamos otros cuarenta años más".

Según Arrimadas, Ciudadanos tampoco se sumará al "inmovilismo del PP, que sale a perder". "Siempre han salido a perder porque han dado a Andalucía por perdida", ha afirmado.

Sin embargo, su partido -ha defendido- saldrá a ganar porque ya puede explicar que con sólo nueve diputados autonómicos ha conseguido en esta legislatura "grandes cosas".

"Otros partidos que han estado toda la vida en la oposición no pueden decir ni una medida que hayan conseguido porque no han conseguido nada", ha apuntado en referencia al PP.

Así, ha citado que Ciudadanos, que apoyó la investidura de Susana Díaz, ha logrado que Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejaran sus escaños por estar imputados en el caso ERE y también ha conseguido la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones y la bajada de otros impuestos.

Arrimadas también ha recordado que Andalucía fue en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 una "punta de lanza" para el partido.

Por eso, ha aventurado que ahora, tras las elecciones del próximo 2 de diciembre en Andalucía, la formación naranja empezará a "liderar gobiernos".

El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha insistido también en que las próximas elecciones andaluzas son importantes para el resto de España porque hay "millones de españoles" que desean que acabe la etapa del bipartidismo.

"Esa nueva etapa de regeneración sólo la puede liderar Ciudadanos y solo la puede presidir Albert Rivera", ha subrayado tras comentar que el líder nacional del partido va a estar muy implicado en la campaña andaluza.

Juan Marín ha defendido el trabajo del partido en esta última legislatura como "oposición útil, responsable, capaz de arrimar el hombro, de ser exigente y de arrancar al PSOE logros que eran impensables durante cuarenta años"

Ahora "ha llegado nuestra hora" en la que Ciudadanos quiere ganar estas elecciones para "devolver Andalucía a los andaluces", h remachado.