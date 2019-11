Arrimadas agradece a Hervías su labor en la consolidación de Ciudadanos: "Has sido una pieza fundamental"

"Muchas gracias por todo, Fran. Has sido una pieza fundamental en Ciudadanos. Sin tu trabajo y dedicación hubiera sido imposible expandir y consolidar este gran proyecto. Seguiremos luchando por la libertad.¡Un abrazo fuerte!", ha escrito Arrimadas en un mensaje en Twitter.

Poco antes, Hervías había anunciado su dimisión en una carta donde, sin embargo, expresa su deseo de seguir desempeñando una labor en el partido y dice que Arrimadas es "la persona ideal para liderar este proyecto y conseguir grandes éxitos".

"Personalmente, estoy a disposición de mi partido para seguir aportando mi granito de arena, para que Ciudadanos siga siendo un partido fuerte, unido, con una única voz y anteponiendo siempre el interés de España y los españoles al de las siglas políticas. Juntos volveremos a conseguirlo", dice en su misiva el ya exsecretario de Organización.

EL FUTURO EQUIPO DE ARRIMADAS

Pero la portavoz parlamentaria y exlíder de Cs en Cataluña, que podría convertirse en la próxima presidenta del partido cuando se celebren las primarias dentro de unos meses, no deja claro en su mensaje si pretende contar con Hervías en su equipo.

Cuando se abra el plazo para concurrir a las primarias --previas a la Asamblea General extraordinaria de marzo--, Arrimadas deberá presentar una candidatura con aquellas personas que desee que formen parte de la futura Ejecutiva de la formación naranja.

Los que ya se han descartado para ello son el exportavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, y el exsecretario de Comunicación, Fernando de Páramo. Todos ellos han anunciado su salida tras el hundimiento de Cs en las elecciones generales del 10 de noviembre y la dimisión de Albert Rivera como presidente.

El único que continúa en la Ejecutiva Permanente del partido es Villegas, que ya ha dicho que su papel será exclusivamente ayudar en el proceso de transición hasta que se formen los nuevos órganos de dirección del partido.

RESPALDO DE GIRAUTA, BOSQUET Y PORTAVOCES PARLAMENTARIOS

Además de Arrimadas, otros cargos de Ciudadanos han expresado su agradecimiento a Hervías en Twitter. Entre ellos, Juan Carlos Girauta, que le ha dicho: "Siempre contigo, Fran. Siempre leal".

También se ha pronunciado el diputado electo en el Congreso por Málaga y miembro de la anterior Ejecutiva nacional, Guillermo Díaz, que le ha dado las gracias "por estar ahí en la peor hora y por dar tanto por este proyecto, hasta la salud a veces".

Por su parte, la presidenta del Parlamento de Andalucía y diputada de Cs, Marta Bosquet, ha indicado que el trabajo en la expansión y la consolidación del proyecto es, a su juicio, "una gran labor que casi nunca se ve, pero que es vital para un partido político que hoy gobierna para la mitad de los españoles".

Asimismo, el ya exdirigente de la formación naranja ha recibido el respaldo de los portavoces de Cs en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo, en la Asamblea de Madrid, César Zafra, y en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo, que también formaban parte de la Ejecutiva del partido.

"Gracias por tanto. Los que hemos visto crecer el proyecto sabemos los sacrificios que has tenido que hacer para sacarlo adelante. Eso no te lo va a quitar nadie. Siempre me sentiré orgulloso de haber podido trabajar a tu lado", ha señalado Zafra.

Otro cargo destacado que ha dedicado unas palabras a Hervías es el presidente de la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos, Jesús Galiano. "Siento admiración por muchas personas de mi partido y, como no, respeto a toda la militancia. Pero lo que has realizado para Cs es inconmensurable y de otra galaxia. Además, el respeto que has tenido con otros órganos del partido es de una gran persona y con valores. Gracias", ha escrito.