Arrimadas no se fía de los fichajes de Pedro Sánchez: "No es cuestión de que haya una persona muy buena"

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha dado su opinión sobre algunos de los fichajes de Sánchez, como el de Josep Borrell como ministro de Exteriores. "No esperamos mucho de un Gobierno sin proyecto para España, de un partido que dice una cosa en cada comunidad. Sobre Borrell, no es que haya un mensaje contra los separatistas, pues no es cuestión de que haya una persona muy buena. Si dice Sánchez que va a recuperar el Estatuto de 2006, no empezamos muy bien", ha señalado

En un desayuno informativo en el Ágora de El Economista, en el que ha sido presentada por el líder de su partido, Albert Rivera, la dirigente catalana ha afirmado que seguirán apoyando los Presupuestos Generales del Estado de 2018 del PP asumidos ahora por el presidente del Gobierno del PSOE. "No nos dedicaremos a dinamitarlos, ha dicho, pero ha matizado que "irán viendo" "cómo nos posicionaremos en cada enmienda", en referencia a los cambios que los populares presenten sobre las concesiones que concedieron a los vascos.

También Rivera ha dicho que Ciudadanos va a hacer "todo lo posible para que salgan adelante", "a pesar de Sánchez y su 'no es no'". "Hemos logrado sacar con mucho rigor los Presupuestos. Y ahora hay dos posiciones, la venganza o trabajar por algo bueno para los españoles. "Nos anima el servicio público y no la venganza", "ni la regañina" entre partidos, ha advertido.

El líder de Ciudadanos ha elogiado la figura de Arrimadas: "Inés ya ha hecho historia en Cataluña y en España. Es la mujer más preparada y brillante de la política española", ha dicho.

En su intervención, la portavoz naranja ha asegurado que su partido va a estar a partir de ahora "en la oposición en el Congreso estos meses trabajando por un modelo de país". "No vamos a estar en el corto plazo. Estaremos en una oposición digna y responsable".

Pero para empezar ha dejado caer a los socialistas que "s i sale la sentencia de los ERE en Andalucía vamos vamos a pedir la dimisión de la Junta y que se convoquen elecciones. Somos coherentes".

La dirigente catalana ha sentenciado que "es evidente que el caso Gürtel ha roto este país”. A su juicio, "la salida más digna hubiese sido cerrar los Presupuestos, que nosotros vamos a respetar porque son buenos para España". Y luego, "haber cerrado un acuerdo con los partidos constitucionalistas para mantener el 155 y después, elecciones". "La inmensa mayoría de los españoles querían votar un nuevo Gobierno", ha opinado.

La batalla con el PSOE en Catalunya

Arrimadas ha insistido, como ayer hizo el secretario general de su partido, José Manuel Villegas, en la necesidad de volver a aplicar el 155 en Catalunya. "No se pueden formalizar cosas que se están formalizando en Cataluña, como la simbología independentistas, o los medios de comunicación, o ya se ha anunciado la reapertura de las embajadas, o seguir con el camino a la República. Torra está diciendo sin rubor que va a hacer un Parlament paralelo donde solo haya independentistas. Los demás catalanes no existimos.". "¿Les parece que esta es una situación de normalidad para quitar el 155?", ha preguntado.

Dicho esto, ha cargado contra el nuevo presidente del Gobierno, sobre el que no tiene duda de que "parece que quiere volver al inicio del 'procès cuando se alentó un Estatuto que se sabía que era inconstitucional". "Ya saben que Iceta prometió indultos para los que han echado a 4.000 empresas de Cataluña", ha recordado.

Ante las agresiones que están sufriendo sus sedes o los insultos, la líder de Ciudadanos en Catalunya ha pedido a Sánchez "que no nos abandone". "Yo aguanto mientras tenga concejales que les han apedreado sus casas, yo seguiré aguantando y dando la cara. No podemos abandonar a los millones de catalanes que no quieren estas cosas para sus hijos", ha dicho.

También se ha referido a la posibilidad de que el exprimer ministro francés, Manuel Valls, recoja el envite de su partido para encabezar la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona a través de una Plataforma. "Necesitamos una candidatura ganadora para el Ayuntamiento de Barcelona. Y Valls se lo está pensando", ha recordado.

Rivera quiere ser presidente pero elegido en las urnas

Por su parte, Rivera ha vuelto a insistir en la necesidad de dar la palabra a los españoles "en las urnas" y ha afirmado: "Yo quiero ser presidente, pero ganando unas elecciones". "Ante una semana de bochorno, tenemos que dar un mensaje de esperanza a los españoles que se hará cuando votemos", ha señalado.

El líder de Ciudadanos ha vuelto a señalar que “estamos asistiendo a los últimos coletazos de las dos españas que se enfrentan, la de los rojos y la de los azules" una situación ante la que ha afirmado que los españoles "esperan de nosotros que no seamos un problema, sino parte de la solución". "Trabajaremos con la esperanza de que en unos meses podamos votar. Este país merece más respeto que lo que hemos visto en las últimas semanas. Yo quiero ser presidente, pero ganando unas elecciones", ha reiterado.