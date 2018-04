La eurodiputada del BNG Ana Miranda pide la libertad de Lula ante Eurocámara

La eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda acompañada de otros eurodiputados de diferentes agrupaciones políticas mostraron hoy su apoyo y pidieron la puesta en libertad del expresidente brasileño Lula da Silva ante las puertas del Parlamento Europeo (PE).

Miranda denunció en declaraciones a Efe "la persecución política que está sufriendo Lula contra su persona y su mandato" y afirmó que "hay muchas dudas sobre el proceso jurídico y cada vez hay más críticas por parte de juristas que consideran que ha sufrido acoso mediático".

"Me parece una vergüenza que esté pasando esta situación y pedimos la puesta en libertad y que Lula pueda concurrir a las elecciones como el candidato favorito que es", recalcó la eurodiputada.

Asistieron, por parte de la delegación latinoamericana, el secretario de Relaciones Internacionales de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Roberto Baradel; la parlamentaria del Mercosur y Legisladora del Frente Amplio de Uruguay, Lilian Galán y el Vicepresidente del Parlasur, el brasileño Arlindo Chinaglia, entre otros.

Chinaglia aseguró que "no hay pruebas contra Lula y no puede ser condenado y, por lo tanto, no puede ser preso porque se vulneró el artículo 5 párrafo 57 de la Constitución Federal".

En la misma línea, representantes de la CTA en Bruselas manifestaron su "preocupación" por los acontecimientos que se están desarrollando en Brasil y en Argentina y por "el debilitamiento de la democracia" y reclamaron "la solidaridad del Parlamento y de la sociedad europea".

Está previsto que hoy se realicen manifestaciones frente a la embajada de Brasil en Bruselas y se promoverá un manifiesto realizado por todos los diputados progresistas de la Eurocámara en apoyo a Lula.