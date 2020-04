Casado pide al Gobierno que garantice seguridad a trabajadores en su vuelta

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha instado esta noche al Gobierno, a través de su cuenta en Twitter, a "garantizar la seguridad de los trabajadores para que puedan reanudar su actividad laboral sin riesgo" a partir de este lunes.

Casado refiere en su tuit que "muchos empleados vuelven mañana a su trabajo y una vez más la tónica general es la confusión", y denuncia "falta de procedimientos claros, improvisación y cambios de criterio".

El líder del Partido Popular ha hecho público su tuit cuando España se prepara este lunes para recuperar algunas actividades no esenciales, lo que no impide que persista el confinamiento porque su "desescalada", según las previsiones gubernamentales, no se producirá antes de dos semanas, sin descartar que las restricciones puedan mantenerse o reforzarse después del día 26 de abril.