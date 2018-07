Casado elige a Teodoro García como número dos y nombra portavoz en el Congreso a Dolors Montserrat

La Secretaría General del PP no la ocupará finalmente una mujer. El nuevo presidente de los populares, Pablo Casado, ha decidido que su número dos sea Teodoro García Egea, quien fue su jefe de campaña durante las primarias del partido que finalmente ganó a Soraya Sáenz de Santamaría. "Teo ha hecho una excelenta campaña como director de campaña y ha demostrado que sabe lo que hay que hacer en el partido para salir más fuertes y más unidos", ha dicho Casado este jueves durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, que ha tenido lugar en Barcelona.

Casado ha decidido relegar a puestos de segunda y tercera fila a los populares que apoyaron a Santamaría, lo que provocó la ruptura de las negociaciones por parte del equipo de la exvicepresidenta esta misma noche. En total, son diez los miembros de la nueva dirección que le respaldaron a ella. La que más responsabilidad tendrá será la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, que será la nueva vicesecretaria de Política Social. Por debajo de ella están en otros puestos afines a Santamaría como Sergio Ramos, María José García Pelayo, Miguel Barrachina, Sofía Acedo, Yolanda Bel, Carlos Iturgaiz, Luis Venta, Marina Blanco y Alberto Nadal.

"No hubo negociaciones", ha dicho Casado en la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo, porque "no había nada que negociar" con el equipo de Santamaría. "Ha habido un congreso en el que se ha decidido quién lidera un proyecto", ha zanjado el presidente del PP. Además, ha defendido que la integración se ha producido "al más alto nivel". De las seis vicesecretarías, la mitad están ocupadas por gente de su máxima confianza, así como la portavocía del congreso. El resto son afines a Cospedal, con la excepción de Gamarra.

Su número tres será Javier Maroto, al que Casado nombra vicesecretario de Organización. La nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados será la exministra de Sanidad Dolors Montserrat, y el del Senado, Ignacio Cosidó. Esteban González Pons mantendrá la portavocía en el Parlamento Europeo. El presidente de los populares suspende en paridad. De los 51 miembros de la nueva dirección 35 son hombres y solo 16 mujeres.

El joven secretario general –tiene 33 años– es ingeniero en Telecomunicaciones. Su actividad política comenzó como concejal en el Ayuntamiento de la localidad murciana de Cieza en 2007. También ha sido director de la Agencia de Gestión de la Energía de la Región de Murcia, secretario de área de tecnología del PP de la Región de Murcia y vicesecretario de formación de las Nuevas Generaciones murcianas. En enero de 2012 accedió al Congreso en sustitución de Jaime García-Legaz y ha sido reelegido como diputado en 2015 y 2016.

García ha sido el fontanero de la estrategia de Casado para llegar a la Presidencia del PP. Además, desarrolló todo un sistema para monitorear el respaldo que iba logrando el nuevo líder del partido por parte de los compromisarios que le hicieron presidente en el congreso del fin de semana. También ha encabezado las negociaciones con el equipo de Santamaría en busca de la integración, si bien finalmente las conversaciones se cerraban esta madrugada sin acuerdo.

Este martes, consideraba que la investigación del máster de Casado "confirma" que el presidente del PP "es el idóneo" para ocupar ese puesto. "Cualquier intento de estirar la información no hace si no confirmar que Pablo es el idóneo" para dirigir el PP, sentenciaba, antes de añadir: "Si de una persona que lleva 20 años en política lo único que se puede decir es que la Universidad no encuentra los trabajos... ¡Que me enseñe la universidad los trabajos del resto de estudiantes!".

Asimismo, Casado, ha decidía nombrar a la catalana Dolors Montserrat como su máxima voz en el Parlamento, confirmando su alianza con la exsecretaria general María Dolores de Cospedal, que consigue colocar en lo alto de la cúpula del partido a una de sus dirigentes de confianza. Montserrat fue de hecho la portavoz de la candidatura de la exministra de Defensa durante la primera vuelta de las primarias en la que finalmente resultó eliminada.

Casado salda así su deuda con Cospedal después de que ésta le apoyara públicamente y contribuyera a su victoria sobre Soraya Sáenz de Santamaría en el XIX Congreso del PP celebrado el pasado fin de semana. El líder popular pactó el nombramiento de Montserrat –que sustituirá a Rafael Hernando en el cargo– con la exsecretaria general en distintas conversaciones en los últimos días. Ayer mismo, ambos mantenían una reunión en el Congreso de los Diputados para cerrar el listado.

Casado ha anunciado que de la Vicesecretaría de Organización de Maroto dependerán el secretario de Organización, Juan Carlos Vera; el de Electoral, Juan Carlos Nieto; el de Participación, José Luis Martínez-Almeida; y el de Transparencia, César Sánchez. La presidenta del Comité Autonómico será Ana Beltrán y el del Comité de Alcaldes, Javier Márquez. Asimismo, la Vicesecretaría de Política Autonómica y Local recae en Vicente Tirado, del que dependerá la Secretaría de Territorial, que dirigirá Diego Calvo; la de Autonómico, Juan José Matarí; la de Política Local, Antonio González Terol y la de Política Provincial, Vicente Betoret.

La Vicesecretaría de Comunicación recae en Marta González, de quien dependerán la secretaria de Comunicación, Isabel Díaz Ayuso; el de redes sociales, Juan Corro; la de Comunicación Interna, Marga Prohens y el de imagen corporativa, Sergio Ramos. Isabel García Tejerina será la vicesecretaria de Sectorial, de la que dependerán como secretario de Economía y Empleo, Alberto Nadal; de Interior y Libertades, Jorge Fernández; de Justicia y Administraciones Públicas, Rafael Catalá; de Medio Ambiente, Alberto Casero; de Deporte, Pepa García Pelayo, y de revolución digital, Miguel Barrachina.

En la Vicesecretaría de Política Social estará Cuca Gamarra, de quien dependerán el secretario de Sanidad Bienestar Social, Antonio Román; de Educación e Innovación, Sandra Romeo; de Igualdad Marimar Blanco; de Inmigración, Sofía Acedo; de Cooperación, Carlos Iturgaiz y de Medio Rural y Despoblación, Luis Venta.

En la Vicesecretaría de Estudios y Programas continuaría Andrea Levy, de quien dependerá el secretario de Estudios, Alejandro Fernández; el de Programas, Mario Garcés, el de Internacional; José Ramón García-Hernández, y la de Migración, Ana Vázquez. El Comité Electoral lo presidirá Juan Ignacio Zoido y el de Derechos y Garantías lo encabezará Rafael Hernando. En la Oficina del Cargo Popular estará Alfredo Prada y como Defensora del Afiliado, Esperanza Oña. El nuevo tesorero será Sebastián González y la secretaria de Actas, Yolanda Bel.

Nueva estructura del Partido Popular by eldiario.es on Scribd