Casado ve tras datos de la investigación sobre su máster a "alguien interesado" en perjudicarlo

El candidato a la Presidencia del PP y vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que detrás de las nuevas informaciones sobre sus estudios hay "alguien interesado" en que no le "vaya bien".

Con motivo de una visita a A Coruña para dar inicio a su campaña como aspirante a presidir el PP, Casado ha salido al paso de las últimas informaciones sobre las supuestas irregularidades en sus estudios de la Universidad Rey Juan Carlos a la hora de convalidar asignaturas. "Me hace reflexionar que tenemos que ocuparnos de lo importante y no de si un político convalidó tres asignaturas hace quince años. Me lo tomo con humor", ha afirmado a los periodistas.

Esta semana conocíamos que la jueza ha apreciado indicios de delito y se plantea enviar la investigación de sus estudios al Supremo. También ha pedido a Educación que aclare con qué normativa obtuvo su máster: quiere saber qué Real Decreto es aplicable, si uno de 2005, como aseguran él y la Rey Juan Carlos, u otro de 2007 con normas más desfavorables. Pablo Casado debería haber presentado un Trabajo de Fin de Máster y no hubiera podido convalidar 18 asignaturas de 22 según el Real Decreto de 2007

"Voy a intentar ser irónico -ha añadido este sábado-, no existen las casualidades en la vida, cuando se habla de cosas que eran de sobra conocidas, de sobra explicadas, absolutamente irrelevantes y se habla cuando presento mi candidatura a presidir el Partido Popular, por un lado pienso que hay alguien interesado en que no me vaya bien y, por otro lado, pienso que mal no lo habré hecho en quince años si solo pueden eso después de haber estado quince años en político", ha continuado.

En ese sentido, ha asegurado que su candidatura "no gusta a la izquierda", que "no quiere que gane este congreso del Partido Popular porque sabe" que va "a dar la cara sin complejos frente a lo que ellos proponen", para lo que contrapondrá lo que el PP ha hecho "bien". "No voy a permitir que me aparten de mi camino (...) Nadie ha dado tantas explicaciones de un tema tan menor, nunca", ha concluido.