Ciudadanos no descarta acuerdos con "partidos constitucionalistas" para las elecciones catalanas

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, pretende convocar unos comicios después de que el Parlament apruebe los Presupuestos de 2020. Según la formación naranja, Torra no puede hacerlo porque, al haber sido condenado por desobediencia y haber perdido su acta de diputado, tampoco es ya el jefe del Govern, y por ello ha reclamado al Ejecutivo central que le cese y convoque esas elecciones.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, a Carrizosa le han preguntado si, en el escenario actual, Cs se plantea una coalición electoral con el PP, a lo que ha respondido que están abiertos a acuerdos pero que no es el momento de pronunciarse porque ni siquiera se han convocado los comicios autonómicos.

"Hemos dicho en reiteradas ocasiones que nosotros tendemos una mano a los partidos constitucionalistas para llegar a todo tipo de acuerdos. Acuerdos antes de las elecciones y acuerdos posteriores a las elecciones en aquellos puntos básicos en los que el constitucionalismo debe estar de acuerdo, que son la defensa de los valores y los principios de nuestra Constitución", ha explicado.

Refiriéndose específicamente a posibles fórmulas de colaboración para la cita con las urnas, ha dicho que "habrá que verlo". "De momento, estas elecciones no se han convocado. No toca que yo me pronuncie sobre ningún tipo de acuerdo electoral", ha añadido.

A la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, también se le preguntó este martes si podrían presentarse junto al PP a los comicios catalanes y, al igual que Carrizosa, evitó referirse expresamente a los 'populares'.

Tras indicar que Cs está "en contacto permanente con el resto de fuerzas constitucionalistas", señaló que actualmente se están produciendo hechos sin precedentes, como que el Gobierno de Pedro Sánchez se plantee hacerle "un traje a medida" a Junqueras modificando el delito de sedición en el Código Penal.

Arrimadas instó a Sánchez a aclarar "con quién van a estar" los socialistas en esas elecciones, con "los que dan un golpe de Estado" --en alusión a los partidos independentistas-- o con los que lo sufren, y reclamó que, "por una vez", se posicionen "con los constitucionalistas".