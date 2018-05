Colau acusa a Rivera de buscar "aumentar permanentemente el conflicto"

En un tuit en su perfil recogido por Europa Press contesta a otro realizado por Rivera, en el que aparece una playa con cruces amarillas y un cementerio con tumbas y banderas de Estados Unidos con el mensaje: "Nacionalismo y patriotismo (Indecencia y decencia)".

Colau ha respondido: "A mi una playa con cruces amarillas no me gusta. Pero tu tuit me gusta mucho menos @Albert_Rivera. Das miedo, buscas aumentar permanentemente el conflicto. Necesitamos empatía y soluciones, no pirómanos".