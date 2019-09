El presidente de Costa Rica confirma su asistencia a la Asamblea General de la ONU

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, confirmó este jueves su participación la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde hablará sobre desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza.

El mandatario costarricense, que saldrá del país el 22 de septiembre y regresará el 27 de ese mes, estará acompañado de la primera dama, Claudia Dobles, y de los ministros de relaciones exteriores, Manuel Ventura; ambiente y energía, Carlos Manuel Rodríguez; y de turismo, María Amalia Revelo.

"Estamos ante una gran oportunidad para posicionar los esfuerzos históricos del pueblo Costa Rica en pro del desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza y afianzar nuestra política exterior hacia el multilateralismo e identificar oportunidades de cooperación", afirmó Alvarado en un comunicado de Casa Presidencial.

"También, (para) potenciar y ampliar nuestra oferta turística en Estados Unidos y la atracción de inversión extranjera", añadió.

Alvarado será orador de fondo en los paneles de alto nivel organizados por la ONU sobre Cambio Climático, Índice de Pobreza Multidimensional y sobre Los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante su estadía en Nueva York, tendrá reuniones bilaterales con los jefes de estado de Corea, Japón, España, Estonia, Austria, Nueva Zelanda, Andorra y Colombia. Además, con el secretario general de la ONU, António Guterres, y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Angel Gurría.

La agenda del presidente costarricense iniciará el lunes 23 cuando participe en el panel “Securing our Future: People, Food and Nature solving the Planetary Emergency”, en el cual compartirá con la exsecretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático Christiana Figueres y el científico Johan Rockstrom.

Ese mismo día será el orador principal en la ceremonia de apertura del “Climate Week NYC”, en donde Costa Rica presentará las acciones impulsadas desde los sectores productivos, privados y públicos para enfrentar el cambio climático y la implementación del Plan Nacional de Descarbonización.

El día martes 24 estará dedicado a la Asamblea General de la ONU y a las reuniones bilaterales, mientras que el miércoles 25 liderará el panel de alto nivel junto a la Universidad de Oxford sobre el “Índice de Pobreza Multidimensional”, herramienta que implementó Alvarado siendo ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social.

Posteriormente, con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, encabezará el diálogo “Accelerating the Achievement of the Sustainable Development Goals: Critical Entry Points”, encuentro que permitirá revisar las acciones estratégicas para acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en la formulación de políticas públicas.

Ese mismo día, junto a la ministra de Turismo Revelo compartirá la puesta en escena de la campaña promocional del Instituto Costarricense de Turismo Only The Essencials, en Brookfield Place en el distrito financiero en Manhattan, en la actividad será recreados los principales atractivos que podrá disfrutar un visitante al llegar a Costa Rica.

A las 14.45, hora local de Costa Rica, está programada la intervención del presidente Alvarado en la sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su último día de gira, el día jueves 26, el mandatario dará un mensaje en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares, dado que Costa Rica lideró el esfuerzo mundial para la aprobación del tratado que prohíbe su uso.

En horas de la tarde, con el objetivo promover la inversión extranjera directa y el talento humano costarricense, Alvarado sostendrá una sesión de trabajo con el Council of te Américas (COA) que aglutina a las principales compañías de servicios, manufactura, alta tecnología, sectores financieros y bancarios.