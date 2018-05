De la Serna defiende ante ERC las actuaciones en la Nacional II a su paso por Girona y la importancia de aprobar los PGE

"Me comprometo a que me formule esta pregunta a finales de año", ha emplazado De la Serna al senador de Esquerra Quim Ayats. "Habremos terminado todos los proyectos de la Nacional II, que en su conjunto significan una inversión de 272 millones de euros. Para ello es necesario aprobar los Presupuestos", ha reiterado.

Al tiempo, ha afeado a Ayats que se haya centrado solo en proyectos que no se han llevado a cabo, como la conexión por carretera con la frontera con Francia. "Me asombra que ninguna de las actuaciones que están en marcha usted considere que no se están llevando a cabo", ha recalcado De la Serna.

El parlamentario de Esquerra ha asegurado que las palabras de los ministros de Fomento "españoles" tienen "poca o nula credibilidad" en Girona. "Hemos visto en 20 años más inauguraciones y promesas incumplidas que kilómetros ejecutados", ha reiterado.

Y Ayats ha asegurado que en la "República catalana" sí importa "el futuro de todas las comarcas gerundeses", "a diferencia de la monarquía española". "Nos vemos capaces de construir una carretera en menos de 20 años", ha recalcado.