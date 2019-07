ERC afea a Sánchez su silencio sobre Cataluña: "O es un usted un irresponsable o quiere ir a elecciones"

Rufián ha comenzado su discurso con el que se ha abierto la segunda jornada del debate de investidura criticando a Sánchez por ignorar también en su primer discurso a sus "hipotéticos socios", en referencia a Unidas Podemos.

"Señor Sánchez, no sé. Primera noticia: no tiene mayoría absoluta, no ganó el pasado 28 de abril por mayoría absoluta. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a Cs y PP, al señor Casado y a Rivera?", se ha preguntado Rufián, que ha recordado al candidato del PSOE que él renunció a su escaño cuando por "buenos principios" se negó a investir como presidente del Gobierno con su abstención a Mariano Rajoy.

Rufián, que ha citado a Unamuno y ha recordado a PP, Cs y Vox que no están en la España de 1936, ha pedido a Sánchez que haga una reflexión porque "los elefantes que ignoró ayer son manadas", ha avisado, haciendo referencia a la expresión empleada en su duelo con Sánchez por el líder del PP, Pablo Casado.