ERC continúa en el 'no' tras la primera reunión con el PSOE pero "seguirán manteniendo contactos"

Concluye la reunión entre Adriana Lastra, del PSOE, y Gabriel Rufián, de ERC. Los republicanos han valorado la "cordialidad" del encuentro pero han anunciado a través de un comunicado que mantienen el 'no' a la eventual investidura de Pedro Sánchez. "Después de una primera toma de contacto la posición sigue siendo un no, ya que durante la conversación no ha habido indicio alguno de que el PSOE vaya a abandonar la vía represiva", apunta la nota.

Sin embargo, el tono del texto deja la puerta abierta a mantener las conversaciones con los socialistas. "Ambas partes han coincidido en la necesidad de seguir manteniendo contactos", subraya la nota. "Desde el grupo republicano se espera que esta primera reunión sea la antesala de otras que se deberán acabar sucediendo", ha subrayado.

ERC remarca que su objetivo es que la resolución del "conflicto" se produzca a través de una mesa de negociación, así como avanzar en materias sociales urgentes bloqueadas en el Congreso y el Parlament. Sin embargo, piden "garantías" al PSOE de que no se siga por la vía de la represión en Catalunya.

Desde el partido republicano, cuya abstención, al menos, se antoja fundamental para que salga adelante el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, ha planteado en los últimos días su apuesta por la mesa de diálogo como parte fundamental para facilitar la investidura. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha planteado esta mañana en una entrevista en Ondacero que la formación iba a ser "más exigente" que en julio, cuando se abstuvo en la investidura fallida de Pedro Sánchez.

El PSOE ha encarrilado los primeros contactos con las formaciones minoritarias, asumiendo que será más complicada la negociación con ERC. PNV y Más País ven mimbres para apoyar la investidura del primer Gobierno de coalición desde la II República en España. Además, este jueves Coalición Canaria y Nueva Canarias, que acudieron en coalición a las elecciones del domingo, se han comprometido a que sus dos diputados no bloqueen la formación de Gobierno.