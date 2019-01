Economistas critican a Sánchez y a Errejon por hacerse "liberales" solo cuando hay una campaña electoral

"Existen la ley electoral liberal que dice que cuanto más se acercan las elecciones más se hacen liberales los políticos. Pedro Sánchez ha dicho que él lo es y parece que ayer, Errejón ha dicho que también es liberal", ha dicho Rodríguez Braun en su intervención en la segunda jornada de la Convención del PP que tiene como lema 'España en libertad'.

A su juicio, unas elecciones se pueden ganar "siendo liberal o mintiendo", siendo la segunda opción la que ha adoptado, según Rodríguez Braun, el presidente del Gobierno al decir que es liberal y "después miente al prometer bajar los impuestos y que después no lo hace".

Según ha señalado el economista, lo "más fácil es no decir la verdad" porque después "siempre habrá tiempo para poner excusas" de por qué no se han bajado los impuestos. "Esa opción te permite ganar las elecciones pero después como no cumplas, los ciudadanos te castigan", ha advertido.

Por eso, ha aconsejado al presidente del PP, Pablo Casado, que vaya por la vía "de la verdad" en la campaña de las elecciones municipales, porque aunque sea "más difícil" convencer a los votantes y al final "a lo mejor no funciona", se comprobará que "se tienen principios" y por tanto "se merece ganar los votos aquella persona que por defender la libertad está incluso dispuesta a perder".

En la misma línea se ha expresado Daniel Lacalle, que ha resaltado el error de Pedro Sánchez al subir impuestos, puesto que con dicha decisión ha demostrado que "no solo es hacer lo contrario" a lo prometido, sino también demostrar que la recaudación es para "financiar gasto corriente y el bienestar de Pedro Sánchez". "No al Estado del Bienestar, sino al bienestar de Pedro Sánchez, que es algo distinto", ha puntualizado.

Lacalle ha considerado que con la línea económica que ha cogido el Gobierno, España está "no solo ante un peligro sino también ante una amenaza" porque está "intentando llevar a cabo la mayor campaña electoral subiendo los impuestos a los que crean empleo".

"El PP no puede poner esos mismos hoyos, ante una ralentización hay que demostrar que España es un país de oportunidades, no un país donde un político le concede a los demás el lujo de arriesgar", ha explicado Lacalle al considerar que el partido de centro-derecha "no puede caer en la trampa de comprar el mensaje socialdemócrata que sólo lleva al estancamiento y al desempleo".

"España no puede ser un país que decida penalizar a los eficientes para subvencionar a los ineficientes y pagar la campaña electoral de un señor, ni siquiera de un partido", ha reiterado Lacalle en su discurso.

Por su parte, Lorenzo Bernaldo de Quirós ha pronosticado que cuando gobierne el PP "va a volver a encontrarse con un proceso económico más intenso que probablemente nos lleve en 2020 a una recesión" ya que "estamos llegando" al final de un ciclo socialdemócrata.

Por eso, el economista ha apostado por hacer "las cosas bien en un marco de estabilidad económica" que hoy en día está "desordenado" al tener un partido al frente del Gobierno "incompetente". "No hay nada peor que los partidos que ponen tanta pasión por coger el poder y que después demuestran tanta incompetencia", ha apostillado.

Las tres intervenciones han estado moderadas por la vicesecretaria de acción sectorial, Isabel García-Tejerina, que ha recogido todas estas ideas para tener "un mejor futuro para el país que sólo vendrá de la mano del PP".

"La gente nos busca para que España esté bien y nosotros trabajamos para ello y lo haremos a través de la estabilidad macroeconómica, lo haremos bajando los impuestos para crear empleo y atraer talento", ha prometido Tejerina defendiendo que el partido de Pablo Casado es "el partido del empleo que cambia la vida a las personas".