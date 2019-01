Espinar dice que Errejón le ha decepcionado pero no aclara si negociarán

El secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, ha dicho este sábado que Íñigo Errejón es una persona a la que ha "admirado mucho" pero que le ha "decepcionado" al decidir concurrir con la marca Más Madrid a las próximas elecciones autonómicas, si bien no ha aclarado si está dispuesto a negociar con él.

El líder de Podemos en la región madrileña se ha explicado así ante los periodistas poco antes de participar en la reunión del comité de campaña de Podemos con los barones regionales y candidatos a los comicios de mayo para preparar su estrategia electoral.

Espinar, que hasta ahora no se había pronunciado sobre la decisión de Errejón de concurrir a las autonómicas madrileñas con la marca de la plataforma de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, se ha mostrado dolido pero dispuesto a levantarse del "golpe".

Sin embargo, no ha confirmado ni descartado si está dispuesto a liderar una candidatura de Unidos Podemos que compita con Errejón, como ha anunciado la dirección, ni tampoco si tiene intención de negociar su integración en la candidatura de Más Madrid.

Ante esas preguntas, Espinar ha respondido que no es el momento de poner sobre la mesa ningún "capricho" sino de ejercer el liderazgo desde la responsabilidad para superar el "golpe muy duro" que ha supuesto para Podemos la decisión de Errejón.

"No es el día para establecer ni quién ni cómo; es el día para decir a la gente que nos está mirando que hemos pasado momentos muy duros, este es uno de los más duros, y que nos vamos a levantar", ha subrayado.

El líder de la formación morada en Madrid ha explicado que en los días pasados ha mantenido una conversación "larguísima" con Errejón, y que solo puede "respetar" la decisión que ha tomado, sin hacer ninguna valoración o comentario.

No obstante, después ha añadido: "Errejón es una persona a la que he admirado mucho, que tiene mi afecto y que me ha decepcionado".

Espinar ha hecho hincapié en que el mensaje que quería trasladar, tras la decepción y frustración que esto ha provocado, es que Podemos nació hace cinco años del esfuerzo e ilusión de miles de ciudadanos que pusieron lo mejor de sí mismos para "cambiar el país" y que eso se merece que sus líderes entiendan que el liderazgo es un ejercicio de responsabilidad y no "un capricho".

Preguntado por la decisión de IU Madrid de apostar por una candidatura única, ha insistido en que "no es momento de hablar de lo que pasa entre bambalinas" ni de "dónde quiere estar o qué quiere hacer cada uno", sino para el "protagonismo popular" que les lleve al lugar en el que estaban cuando nacieron y a ser útiles.

Sobre la posición de otros compañeros como la portavoz en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, del sector errejonista, ha afirmado que "con esta persona en concreto" no ha hablado, pero que ha trasladado su opinión a otros compañeros y ha apostado por "no dar ningún espectáculo más".

"Hagamos lo que hagamos, lo va a decidir la gente como siempre", ha añadido ante la posibilidad de convocar una consulta a las bases para que elijan si integrarse o no en la plataforma de Errejón.

Ha explicado que negociar con Errejón no es una decisión que esté "en su mano", que están "dolidos" y que este "golpe" les ha ratificado en que la "construcción de una alternativa de país" es "mucho más complicado de lo que pensaban.

Y ha asegurado que resolverán los plazos, las conversaciones y los procesos, pero que no es capaz de dar más detalles en este momento cuando solo han pasado dos días desde que Errejón anunció su decisión.

"Le soy honesto, somos herramienta política joven, audaz y rápida, pero no hacemos milagros, somos gente que tiene que parar y pensar cómo construir la alternativa".

Ningún otro secretario general autonómico de Podemos ha querido hacer declaraciones a los medios sobre la decisión de Errejón antes de la reunión del comité de campaña a la que asisten esta mañana.

Tanto el líder de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, como el vasco, Lander Martínez, o el valenciano Antonio Estañ, se han limitado a señalar que esperan poder debatir tranquilamente sobre la campaña electoral que tienen que afrontar.