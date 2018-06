Feijóo reconoce que habló con Cospedal y Sáenz de Santamaría, pero no revela a quién apoyará para suceder a Rajoy

Un día después de que anunciase que él no pugnará por suceder a Rajoy, a la salida de la Cámara, Feijóo ha sido preguntado acerca de si en la pasada jornada habló con Cospedal. "Sí, hablé con las dos. Cospedal me dijo que se iba a presentar. Y Soraya también me llamó y me dijo que probablemente diese el paso que hoy mismo ha dado", ha explicado Feijóo.

Ante la cuestión de si aprovechó para darles ánimos, ha replicado que "sí, por supuesto". Con todo, mantiene la incógnita de a quién apoya. "Mi preferencia, sin ninguna duda, es la preferencia de la mayoría de los compromisarios", se ha limitado a manifestar, antes de apelar a esperar a la campaña interna para conocer los proyectos y equipos de cada aspirante.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)