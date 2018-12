Fernández (PP) urge a "destituir" a Torra por el 155 o por moción de censura

El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha urgido a la "destitución" del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a través del artículo 155 o de una moción de censura para hacer frente al "virus populista", además de reclamar que se tome el control de los Mossos d'Esquadra con la Ley de Seguridad Ciudadana.

Fernández ha protagonizado un desayuno informativo de "Fórum Europa-Tribuna Catalunya", en el que ha mostrado su preocupación por las protestas independentistas anunciadas para el próximo día 21D, coincidiendo con la reunión en Barcelona del Consejo de Ministros.

"El día 21 me preocupa porque tenemos un Gobierno de España que, si la Generalitat no está a la altura para garantizar el orden público, debe poner sobre la mesa las medidas oportunas, pero se le ve timorato y si no lo hacen, lo pasaremos mal", ha advertido.

Es por ello por lo que ha considerado "imprescindible" que se proceda a "destituir" a Torra mediante una moción de censura en el Parlament o una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Pese a admitir que el 155 es una cuestión "espinosa", lo ha considerado urgente, pues "tenemos un president que ha demostrado que todo lo que anuncia lo intenta cumplir -ha avisado-. Está esperando un momento emocional potente para lanzar a la gente a la calle y buscar el momento que pudiera provocar una vía eslovena".

A su juicio, "cuando Torra habla de buscar un nuevo momento que ponga en jaque al Estado, lo que está buscando es una insurrección colectiva con miles de personas en la calle que provoquen un conflicto que vaya a usted a saber cómo puede acabar y a partir de aquí buscar una mediación internacional".

"En su mente, no la voy a calificar, prefiero no hacerlo, él acaba pensando que estamos en los Balcanes a principios de los noventa y que España es una dictadura y que por lo tanto habría una intervención... estoy hay que arreglarlo ya. Soy el primero que digo que esto es urgente y necesario, pero no suficiente", ha insistido.

Pero Fernández ha abierto la puerta también a que esa destitución se produzca mediante una moción de censura, que "hace tiempo que el PP pide", y ha recordado incluso que "las mociones de censura se pueden perder en votación, pero ganarlas ante la opinión pública".

"Es importante que el constitucionalismo plantee una alternativa parlamentaria a través de una moción de censura y nosotros apoyaríamos a Inés Arrimadas (Cs) encantados de la vida si lo hiciera. Esperamos que lo haga y se sume el PSC", ha afirmado aludiendo al socialista David Pérez, presente en la conferencia.

Por otro lado, sobre la polémica alrededor de la actuación de los Mossos d'Esquadra en las protestas de los denominados Comitès de Defensa de la República (CDR), Fernández ha admitido que la policía catalana "no ha actuado correctamente porque ha recibido instrucciones políticas que no eran adecuadas", y ha apostado por hacer uso de la Ley de Seguridad Ciudadana para que, "bajo un mando único", se pueda "gestionar y controlar la actividad de los Mossos".