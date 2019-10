Garzón aboga por contemplar indultos para resolver el conflicto en Cataluña

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que los indultos a los políticos presos por el procés son una herramienta que "tiene que contemplarse" para resolver el conflicto en Cataluña, aunque esa medida no puede estar "aislada" ni debe aplicarse necesariamente.

En una entrevista con Efe, Alberto Garzón lamenta que "pocos dirigentes están dispuestos a asumir un coste electoral, incluso a costa de ganar una solución política" en Cataluña, y recuerda que un problema como el catalán requiere trabajar a largo plazo porque no se va a resolver "ni en un año ni en dos ni en tres".

Alberto Garzón considera que el referéndum, el diálogo o los indultos "deben estar disponibles encima de una mesa de negociación" para buscar una solución, aunque precisa que eso "no quiere decir" que se haga uso necesariamente de ellos.

"Los indultos son una herramienta que tiene que contemplarse, pero no puede ser una herramienta aislada. Los indultos tienen que estar dentro de un programa de canalizar este conflicto", explica.

Pide el líder de IU "no incendiar, no animar y no exaltar a las masas más efervescentes que lo que quieren es represión, violencia, venganza" y sobre todo "abrir vías de diálogo, de negociación y de resolución política, porque todos sabemos que no se va a resolver el problema en Cataluña ni por meter a gente en la cárcel, ni porque sean más o menos años, ni por represión policial ni por represión administrativa. No va a dejar de haber 2 millones de independentistas por ello".

Sobre la sentencia del procés, augura que será "dura" y avisa de que "es legítimo discrepar cuando salga". "A nuestro juicio, no hay motivos para que haya una acusación real por rebelión... No ha habido violencia. Parece que tampoco tiene sentido (una condena) por sedición y malversación, no hemos visto elementos suficientes que así lo acrediten", opina.

Y acusa a "las altas instancias judiciales" de ser "profundamente reaccionarias". "Están absolutamente impregnadas de un nacionalismo reaccionario que solo complica las cosas y, por lo tanto, tendremos que ver cómo desde la política resolvemos ese entuerto", insiste el líder de IU.

Considera además "insostenible que más de la mitad de la población en Cataluña quiera la amnistía y más de la mitad de población en el resto del país quiera penas más altas".

Preguntado sobre en qué circunstancias podría apoyar IU la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, Alberto Garzón dice que hasta ahora se ha aplicado "de forma demasiado ligera" y que hablar de esa posibilidad es "absolutamente precipitado".

"El 155 se tiene que tomar cuando se cumpla lo que aparece en la propia Constitución y cuando el Gobierno de la Generalitat incumpla de manera manifiesta la Constitución y esté obrando en contra del interés general específicamente y con formas contrastadas", insiste.