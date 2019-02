Girauta proclama en el Congreso que se ha "hecho de Toledo" porque no quiere ver a los independentistas "ni en pintura"

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha proclamado este martes en la tribuna del Congreso que "se ha hecho toledano" porque no quiere ver a los independentistas catalanes "ni en pintura". "Estoy harto de ustedes, no puedo más", ha exclamado justificando así su decisión de presentarse a las elecciones generales del 28 de abril como cabeza de lista de Ciudadanos por Toledo y no por Barcelona.