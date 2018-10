El Vaticano muestra al Gobierno voluntad de "diálogo" ante el entierro de Franco en la Almudena pero no tomará medidas

El Gobierno asegura que el Vaticano le ha trasladado a la vicepresidenta, Carmen Calvo, su intención de "buscar una solución" conjunta a la inhumación del dictador Francisco Franco que los nietos pretenden que se lleve a cabo en la cripta de la catedral de la Almudena. Sin embargo, la iglesia reitera que no tomará ninguna medida excepcional y que respetará los deseos de la familia.

Moncloa ha informado del encuentro de Calvo con el número dos del Papa, Pietro Parolin, a través de una nota de prensa en la que afirma que "ambos han coincidido en la necesidad de buscar una solución y seguir manteniendo el diálogo".

No obstante, fuentes de la Iglesia precisan que no ha cambiado su posición y que no van a tomar ninguna medida excepcional para evitar que el cadáver acabe en la cripta de la catedral, a pesar de que no es una idea que les agrade, y que cumplirán con los deseos de la familia.

Esa es la posición que ha mantenido la Iglesia desde que los nietos de Franco señalaron la Almudena como el lugar al que quieren trasladar los restos una vez sean exhumados del Valle de los Caídos a través del proceso iniciado en agosto por el Gobierno de Pedro Sánchez. El argumento esgrimido es que no pueden oponerse a que un bautizado reciba sepultura en un cementerio (la cripta cumple esta misión) donde la familia ya cuenta con una tumba que compró en 1987 por 150.000 euros y donde yacen algunos miembros de la familia.

El Gobierno también había mostrado su resignación a que el dictador acabe en el centro de Madrid una vez que sus restos sean exhumados del Valle de los Caídos. La razón que ofrecen es que del Ejecutivo solo depende la salida del cadáver y no su inhumación si los familiares se hacen cargo, tal y como han demostrado en las alegaciones presentadas en el procedimiento abierto por el Ministerio de Justicia. Los de Pedro Sánchez sostienen que no pueden influir en la decisión de un centro privado que depende de la Iglesia.

Hasta ahora, en Moncloa consideraban que si la Iglesia permite el enterramiento en la Almudena y no hay discordancias entre los ocho nietos de Franco –es decir, diferencias de criterio sobre el lugar de inhumación– tenían "poco margen" para evitarlo. De hecho, el argumentario gubernamental es que lo relevante es que los restos del dictador salgan del Valle de los Caídos, que es un lugar público puesto que forma parte del Patrimonio del Estado.

Moncloa le ha dado un perfil bajo a la reunión de Calvo con Parolin y, de hecho, desde vicepresidencia aseguraban que el tema de la exhumación de Franco no formaba parte del orden del día, aunque no descartaban que Calvo lo sacara durante la conversación, como ha sucedido.

El número dos del Papa ha trasladado al Ejecutivo que la iglesia no pondrá ningún problema para que se ejecute la retirada de los restos de Franco de la basílica del Valle de los Caídos. "El cardenal Parolin ha garantizado a la vicepresidenta del Gobierno español que no va a oponerse a la exhumación", según el comunicado de Moncloa.

Calvo ha trasladado al número dos del Vaticano el agradecimiento del Gobierno por la "comunicación cordial y fluida que se está manteniendo con el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez" a propósito de la decisión sobre la exhumación del dictador.

El Vaticano, abierto a abordar la fiscalidad de la Iglesia

Otro de los asuntos que han abordado y que sí figuraba en la agenda de la reunión ha sido la decisión del Gobierno de revisar las inmatriculaciones de inmuebles que la Iglesia llevó a cabo gracias a una ley franquista y otra de Aznar. El Ministerio de Justicia está preparando el listado de bienes que la Iglesia puso a su nombre gracias a esa legislación hipotecaria y prevé reclamárselos. El Gobierno estima que puede impugnar 3.000 inmatriculaciones por considerarlas bienes "de dominio público".

Ese tema se ha abordado al igual que el régimen fiscal de la Iglesia en España. "El secretario de Estado del Vaticano ha mostrado su voluntad de abordar conjuntamente ambos temas para alcanzar puntos de encuentro", reza la nota de prensa de vicepresidencia.