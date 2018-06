El Gobierno, contra la gestación subrogada de Ciudadanos: "El deseo a la paternidad o la maternidad no es el derecho"

Los vientres de alquiler han sido la primera pelea oficial entre el Gobierno y Ciudadanos en el Congreso. El partido que lidera Albert Rivera ha dedicado a ese tema su primera pregunta a la vicepresidenta, Carmen Calvo, en una sesión de control. "Pretende acallarnos con dogmas", le ha recriminado la diputada Patricia Reyes. "El deseo a la maternidad o la paternidad no es el derecho", ha afirmado Calvo.

"Entiendo, como casi cualquiera bien y de modo profundo humanamente hablando, que haya hombres y mujeres con el deseo de la paternidad o la maternidad; pero el deseo no es el derecho y las que sí tienen el derecho son las mujeres del mundo", ha contestado la vicepresidenta para quien "la gestación no puede estar separada del parto y del derecho íntegro físico y psicológico de las mujeres".

"Vive en el mundo maravilloso del altruismo", le ha dicho Calvo a la representante de Ciudadanos con el convencimiento de que los vientres de alquiler usan el cuerpo de las mujeres pobres. Calvo le ha recordado que el Tribunal Constitucional portugués se ha posicionado en contra de la gestación por sustitución.

La diputada de Ciudadanos ha acusado a la número dos de Pedro Sánchez de "mentir" y de poner "en el punto de mira a niños que pueden ser víctimas de acoso en los colegios". "Supone un desafío para sus prejuicios. Pretende acallarlos con dogmas", le ha dicho Reyes, que ha defendido que el modelo de Ciudadanos es "altruista" para mujeres mayores de 25 años "que tengan acreditada suficiencia económica".

"La generosidad también existe aunque les cueste tanto creerlo", ha finalizado la diputada, que ha exigido a la responsable de Igualdad del Ejecutivo que sea "respetuosa con todos" y no llame "vientres" a las mujeres y no las "cosifique". Para Ciudadanos, el Gobierno excluye con su posición al colectivo LGTBI así como a las mujeres que no pueden concebir.

"Usted ha venido a colocar unas cuantas frases y sabemos por qué; pero es un debate de una envergadura ética que no se puede resistir a cuatro frases -ha señalado la vicepresidenta-. A lo que llama prejuicios yo le llamo derechos de los menores y las mujeres". Calvo ha recordado que apenas una docena de países ha regulado la gestación subrogada y que en otros está penalizado.