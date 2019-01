Irene Montero eleva la presión sobre el Gobierno: "Si no se cumple el acuerdo, los Presupuestos no salen"

La portavoz parlamentaria y número dos de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este viernes que en su formación están "muy preocupados" por los incumplimientos por parte del Gobierno del pacto presupuestario firmado en octubre. Además, ha avisado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que si no rectifica, los Presupuestos Generales del Estado que este viernes inician su trámite "no van a salir".

"Si no se cumple el acuerdo, esos Presupuestos no salen, a no ser que encuentren el apoyo en Ciudadanos, PP y otras formaciones, y, en ese caso, tendremos que ir a elecciones", ha asegurado la dirigente del partido en una entrevista en TVE.

Tras reincorporarse esta semana a la vida política tras su baja por maternidad, Montero ha asumido el control de Podemos, en sustitución del secretario general y padre de sus hijos, Pablo Iglesias, que dispone ahora de tres meses de permiso de paternidad.

En su primera entrevista en la televisión pública, la dirigente de Podemos ha querido dejar claro que el apoyo de su formación al Gobierno de Sánchez sigue en el aire, hasta que no garanticen el cumplimiento de todas las medidas que se incluyeron en el pacto que firmaron Sánchez e Iglesias en octubre.

"No puedo asegurar que vaya haber presupuestos", ha insistido la portavoz que, no obstante, ha comentado que "quien más está cumpliendo" del Ejecutivo es la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero "el Gobierno en su totalidad no está cumpliendo".

En concreto, Montero ha señalado como fundamentales las medidas para limitar los precios de los alquileres, la reforma del mercado eléctrico para evitar subidas abusivas en la factura de la luz, la regulación pública de las apuestas, o los permisos por maternidad y paternidad.

Sobre el acuerdo entre PP, Cs y Vox en Andalucía

Respecto al acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía, Montero ha augurado que el Gobierno de la Junta será de "extrema derecha" porque Vox "marcará el paso" y las medidas sobre los que gire la actualidad política serán "el odio al inmigrante y a las mujeres".

La portavoz parlamentaria de Unidos Podemos se ha referido en concreto al líder de Vox, Santiago Abascal, de quien ha dicho que es "un enchufado de Esperanza Aguirre en chiringuitos que montaban para ganar dinero".

Montero también ha aludido a Susana Díaz y ha considerado que su problema fue que pactó con Ciudadanos y "tomó una decisión errónea" que, además, quería trasladar al escenario nacional haciendo pasar a la formación naranja por el centro izquierda.