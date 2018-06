Jiménez Becerril: "El Gobierno nos tendrá de frente si acerca a presos de ETA"

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril ha augurado hoy en Sevilla que el nuevo Gobierno tendrá a las víctimas del terrorismo "de frente" si decide acercar a presos de ETA a cárceles del País Vasco sin que colaboren con la Justicia.

"Las víctimas somos totalmente contrarias al acercamiento de presos de ETA; puede ser una medida legal, pero cuando colaboren con la Justicia nos lo pensaremos", ha señalado la también presidenta de la Fundación Jiménez Becerril, que mantiene la memoria de su hermano, Alberto Jiménez Becerril, y de su esposa Ascen, asesinados por ETA en Sevilla en 1998.

Teresa Jiménez Becerril no pudo acudir ayer a la reunión del nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con asociaciones de víctimas del terrorismo porque coincidió con un acto de la Fundación, pero ha dicho hoy en una conferencia que intentará trasladarle cuanto antes su posición sobre este asunto.

En su opinión, no debería haber acercamiento de presos etarras hasta que no colaboren en el esclarecimiento de los casi cuatrocientos atentados de la banda terrorista cuyos autores aún no han sido identificados.

"Las víctimas del terrorismo tienen derecho a conocer a los autores del asesinato de sus familiares; es una herida que sigue abierta", ha apostillado.