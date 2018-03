La Junta de Castilla y León se enroca y se niega a explicar los gastos de sus otras sedes comerciales en el exterior tras el ‘caso limusinas’

La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, no da ni una sola explicación sobre los abrumadores gastos de la sede comercial de Bruselas, ni sobre las 16 restantes. El Grupo Parlamentario Socialista preguntó en el Pleno qué tenía que ocultar el Gobierno regional sobre las sedes en el exterior, ya que no remite la información que solicita desde hace más de un año. Aunque los socialistas pidieron y obtuvieron el amparo de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, para que se les facilitase la documentación, la Consejería de Economía contestó hace dos días por escrito “con milongas jurídicas”. En síntesis, lo que Economía dice es que las oficinas del exterior –que financia la Junta- no pertenecen al sector público.

El procurador socialista, Javier Izquierdo, reprochó el afán de ocultación de Del Olmo, a quien hace unos días pedía la dimisión. Izquierdo lamentó que escondiese “porquería” bajo las alfombras de “Sicilia y León”. “Lleva usted años negándonos los contratos de sus 15 embajadas –No incluye las descubiertas por eldiario.es en Miami y Panamá -en las que han despilfarrado en alquileres millonarios y en gastos superfluos, lo que demuestra que ustedes no necesitan tarjetas black, que saquean directamente el erario público mientras el Presidente de la Junta dice, al hilo de la financiación autonómica: ‘No necesito ingresos para embajadas o para una vida lujosa, sino para la sanidad, en especial en el medio rural’. Hay que tener cuajo”, añadió.

Izquierdo recordó la información publicada por eldiario.es sobre los gastos de la sede de Bruselas, cuyas facturas han remitido al juzgado que investiga el ‘Caso Perla Negra’ y en las que aparecen entre otros, albaranes de limusinas con chófer, cervezas y comidas.

La Presidenta de las Cortes nos concedió amparo y les pidió que nos enviaran todos los contratos de sus embajadas u oficinas en el exterior y usted todavía no nos ha mandado nada. Usted no quiere que sepamos a quien le han pagado un millón de euros en alquileres en seis años en Varsovia, por donde también pululaba Alberto Esgueva (ex alto cargo de la Junta de Castilla y León y mayor beneficiario de la Trama Eólica) ”, criticó. El procurador socialista le recordó también cómo habían pedido información sobre los subarriendos a empresarios del palacete de Bruselas, y como les dijeron que no había, si bien este diario publicó que el propio Alberto Esgueva tuvo una oficina allí, y que es una información que forma parte ahora de la investigación judicial.

“Sólo por ocultarnos esa información ya tendría usted que haber dimitido. Cuanto más sabemos, más asco produce la corrupción que ha anidado en la Consejería de Economía y más vergüenza los intentos del PP por esconderla”, recriminó. Izquierdo recordó que siempre son “las mismas personas de dentro y fuera de la Junta” las que se enriquecen “con cargo al erario público” mientras se recorta en sanidad, educación y dependencia. Además se refirió a Del Olmo como un “cortafuegos” para un presidente, Juan Vicente Herrera, “achicharrado por la corrupción”.

La consejera de Economía no desmintió las afirmaciones de Izquierdo excepto para decir que hace un año que tienen a su disposición facturas de una de las fundaciones públicas de la Agencia de Desarrollo Económico, la que alquiló la sede belga. No entró a desmentir los “gastos en comilonas y las cervezas de por la noche” y tampoco explicó por qué ocultó la presencia de Esgueva en Bruselas. Sí remitió a Izquierdo a hacer política en “otras comunidades si lo que quiere es hablar de embajadas”.