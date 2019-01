El Tribunal Supremo reserva un lugar a Torra y le recibirá "como autoridad pública española" si acude al juicio del 1-O

El Tribunal Supremo recibirá al president de la Generalitat, Quim Torra, con "deferencia institucional" en el caso de que se decida a asistir a alguna de las sesiones del juicio por el 1-O, según ha explicado el presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, en un encuentro con periodistas. Lesmes ha explicado que, en razón del cargo que ostenta Torra, él mismo saldrá a recibirlo si decide acudir a la vista, se garantizarásu seguridad y se le reservará un espacio en la sala "como cualquier autoridad pública española".

Aunque el president Torra ha dicho en público que pretende acudir al juicio, el Tribunal Supremo aún no ha recibido solicitud formal en este sentido. Por el momento, solo el Parlamento vasco ha pedido estar presente en la vista oral, para lo que ya se ha garantizado un sitio en la sala de vistas para los representantes de la cámara autonómica que se desplacen al Alto Tribunal.

"Publicidad y transparencia". Estas han sido las máximas que regirán la vista y que ha trasladado Lesmes a los periodistas que van a cubrir el juicio. Se trata, ha explicado, de visualizar la "calidad del sistema jurídico, del Estado de Derecho y de la democracia que algunos ponen en duda".

Lesmes ha aludido al reciente informe de The Economist acerca de la calidad de la democracia española, por encima de la francesa o la estadounidense. También ha aludido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que algunas defensas fían una futura condena favorable, para afirmar que España no tiene más condenas de esa Corte que otros países de su entorno y que, en cualquier caso, tiene menos que otros países como Bélgica o Italia.

En cuanto a la polémica por la acreditación de observadores internacionales para la vista, el presidente del Supremo ha dicho que corresponde esa decisión al tribunal que va a juzgar, pero ha insistido en que se va a tratar de "un proceso público a la vista de todos desde el principio hasta el final". Se refería a la retransmisión del juicio por streaming de principio a fin así como la señal de televisión que TVE va a ofrecer a los medios de comunicación de forma gratuita.

Lesmes, que ha charlado con los periodistas acompañado del vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, y del equipo de comunicación del Consejo General del Poder y del Tribunal Supremo, también ha respondido a preguntas sobre el traslado de los presos. Desde las cárceles de Soto del Real, en el caso de los presos preventivos hombres, y de Alcalá Meco, las mujeres, los políticos acusados serán conducidos en furgón policial hasta los calabozos de la Audiencia Nacional, ya que el Supremo no cuenta con estas dependencias. De ahí, serán conducidos al Tribunal Supremo, donde se les dará de comer entre la sesión de mañana y tarde. El juicio se va a celebrar de martes a jueves, en sesión de mañana y tarde. De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

Esposas y lazos amarillos

Algunas cuestiones corresponderán a la sala enjuiciadora en su función de "policía de estrados", ha trasladado Lesmes. Es el caso de si los presos serán trasladados a la vista esposados. En cualquier caso, el presidente del Supremo ha querido dejar claro que el tribunal actuará para garantizar "el máximo respeto a la dignidad de los procesados". Dependerá del tribunal, ha añadido, quién pueda lucir lazos amarillos durante la vista o si se realiza una traducción "sucesiva o simultánea" de las posibles declaraciones del tribunal. Para ambas traducciones, ha añadido, está capacitado el Supremo.

Lesmes ha asegurado que aún no está decidida la fecha de celebración del juicio debido a los más del 1.000 folios que recogen las solicitudes de práctica de prueba durante el juicio que han solicitado las partes y que deben ser resueltas por la sala enjuiciadora en un auto de próxima publicación. Hasta que no se dicte dicho auto no se podrá conocer con certeza la fecha de arranque de la vista.

Consultado acerca de una posible suspensión de la vista por las próximas elecciones autonómicas, Carlos Lesmes ha explicado que no hay ninguna ley que recoja esa posibilidad aunque el Supremo se haya abstenido de dictar sentencias cerca de la celebración de comicios para que no pudiera parecer una interferencia. Lesmes se ha pronunciado en contra de una suspensión de una vista tan larga por este motivo debido a los "muchos procesos electorales" que hay en España.

Para el denominado juicio del 'procés' hay acreditados más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación. La tercera parte de esos medios son extranjeros, sobre todo europeos, destacando el interés de alemanes, franceses, suizos y holandeses. También hay medios estadounidenses, rusos y chinos que se han acreditado para cubrir la vista.

El Tribunal Supremo ha preparado una detallada "guía para medios de comunicación" que incluye cuadros con las biografías de los miembros del tribunal, identidades de los abogados de las acusaciones, las defensas, los fiscales... En la guía también se explican las distintas fases del juicio o los delitos que se juzgan. El Tribunal va a publicar en la página web poderjudicial.es todas las resoluciones que ha dictado desde que comenzó la causa especial 20907/2017.

Además, el gabinete de prensa del Supremo estará acompañado de dos magistrados del gabinete técnico del Alto Tribunal, que ayudarán a resolver cualquier duda de los periodistas.