Miles de contratos públicos incumplen la ley para poder ser adjudicados a dedo

Los datos utilizados en este artículo provienen de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde publican la mayoría de administraciones públicas locales, autonómicas y locales. Hemos descargado todos los contratos menores publicados desde el 1 de enero de 2018, fecha desde la que están disponibles, hasta el 31 de julio de 2019, fecha en la que empezamos a analizarlos a fondo. Son un total de 346.726.

A la hora de analizar su cuantía, utilizamos el precio de licitación sin impuestos, que es el que marca qué tipo de procedimiento se puede utilizar.

Hemos excluído de la base de datos aquellas entidades que no son administraciones públicas (un concepto que se usa para clasificar los distintos tipos de entidades y sus obligaciones), porque no les aplican las reglas de los menores al 100% y no podíamos tratar sus contratos con los mismos criterios que los de aquellas que sí lo son. Así, usando la clasificación existente en la web pública de contratos, dentro de otras entidades del sector público eliminamos las mutuas, que no lo son, y las sociedades, consorcios y fundaciones del sector público, porque algunas sí se clasifican como administración pública y otras no.

Dependiendo de las claves a analizar -y teniendo en cuenta que la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que cambió los umbrales de los menores entró en vigor el 18 de marzo de 2018- utilizamos uno u otro rango de fechas dentro de los datos disponibles.

El objetivo era crear una base de datos sobre la que hacer las consultas necesarias para descubrir banderas rojas que nos permitieran encontrar posibles fraccionamientos. De hecho, esta investigación forma parte de RECORD, un proyecto europeo enfocado en crear un sistema de alertas anticorrupción en la contratación pública. Esto significa que no todos los contratos reseñados son ilegales, pero sí que todos son sospechosos y deberían ser analizados para comprobar si se trocearon para incumplir la ley.

Pese al complejo análisis realizado y a que hemos tenido en cuenta las distintas interpretaciones de la ley, en muchos casos solo es posible asegurar 100% si existe un fraccionamiento ilegal analizando el expediente completo y su ejecución, que no es público. En muchos casos habría que comprobar, por ejemplo, qué tareas se realizaron o qué suministros se compraron, puesto que la información del objeto del contrato, una escueta línea, no es suficiente.

El primer análisis

Hemos aplicado a esa base de datos el texto literal de la ley -contratos a una misma empresa que sumados superan el límite de los menores en un mismo año. Solo en los primeros siete meses de 2019 eran más de 6.500 adjudicaciones, la cifra del subtítulo. Pese a la gran cantidad de contratos encontrados, se trata solo de siete meses, no un ejercicio completo. No analizamos 2018 porque la reforma que cambió los umbrales para usar los contratos menores entró en vigor en marzo de ese año.

Partiendo de esa base, creamos archivos de fraccionamientos en cada categoría (servicios, suministros y obras) para analizar en qué administraciones públicas esta práctica es más habitual. Esos son los datos que encontrarás en las tablas por entidad.

Pero decidimos acortar la búsqueda y analizar casos mucho más burdos para poder entrar en detalle. Así, creamos diferentes archivos a partir de la base de datos global (contratos adjudicados el mismo día, contratos con el mismo objeto…). A todos les aplicamos un proceso de limpieza para detectar errores y, sobre todo, para excluir de nuestros datos aquellos contratos a los que no les aplican los umbrales de 15.000 y 40.000 euros, como se detalla en la siguiente sección.

La limpieza

Para poder consultar las posibles banderas rojas era imprescindible limpiar los archivos con los que íbamos a trabajar, ya que detectamos múltiples errores en los datos originales. En los casos en los que se han detectado, se han solventado. En algunos casos, por ejemplo, hemos descubierto que lo que podían parecer fraccionamientos son en realidad expedientes duplicados por error. Esta parte, la limpieza, ha sido de las más complejas y duras de todo el proceso.

Eliminamos relaciones de contratos y posibles duplicados y otras filas que no corresponden a contratos menores. Además, revisamos aquellos en los que la cuantía no aparece o es 0€ para buscar esa cifra en otras columnas, como las del importe finalmente adjudicado.

Los contratos menores solo pueden ser de obras, suministros y servicios, pero muchos tenían códigos de otros tipos, como concesiones, administrativos, contratos privados… En esos casos, hemos analizado el objeto para saber cuál es su categoría real (en muchísimos casos el código estaba mal puesto, por ejemplo, con muchos contratos de obras marcados como suministros y servicios). Una vez hecho esto, eliminamos los que no son menores en realidad: las colaboraciones público-privadas, los patrimoniales… Mantenemos los contratos privados (como los de los cachés de conciertos) porque al tratar solo con administraciones públicas sí les aplican las reglas de los menores como al resto.

Aplicamos los cuatro tipos de excepciones que marca la ley:

Generales. Relaciones entre administración y empresa a las que no les afectan las reglas de la ley, como los de agua y transporte (regulados por otra ley), los de arbitraje, los de cooperación entre varios estados… Este tipo de contratos no deberían ni aparecer en los listados de contratos menores, pero aparecen, así que los eliminamos para no juzgarlos como tales.

a las que no les afectan las reglas de la ley, como los de agua y transporte (regulados por otra ley), los de arbitraje, los de cooperación entre varios estados… Este tipo de contratos no deberían ni aparecer en los listados de contratos menores, pero aparecen, así que los eliminamos para no juzgarlos como tales. Suscripción a revistas y bases de datos. Este tipo de contratos se pueden adjudicar como menores hasta límites muy superiores, los de la regulación armonizada, por eso los eliminamos.

regulación armonizada, por eso los eliminamos. Los de ciencia. Un añadido a la ley permite que los contratos de suministros y servicios de agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación tengan un límite mayor, 50.000 euros frente a 15.000. Pero solo para contratos destinados a la investigación, no para servicios generales. Hemos eliminado todos los que sí son para investigación, pero hemos dejado (y de eso va el despiece) los de servicios generales en los que se abusa de -o, simplemente, se aplica mal- esa excepción. Para hacerlo, recopilamos los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de las entidades incluidas dentro del mapa del Observatorio Español de I+D+i (ICONO) y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Después analizamos los contratos públicos de suministros o de servicios suscritos por estos órganos que tuvieran la consideración de contratos menores. En este caso, el límite de los contratos menores se sitúa en 50.000 euros, de acuerdo con lo estipulado de forma excepcional por ley. Por último, comprobamos si los contratos menores estaban o no destinados a servicios generales y de infraestructura.

añadido a la ley permite que los contratos de suministros y servicios de agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación tengan un límite mayor, 50.000 euros frente a 15.000. Pero solo para contratos destinados a la investigación, no para servicios generales. Hemos eliminado todos los que sí son para investigación, pero hemos dejado (y de eso va el despiece) los de servicios generales en los que se abusa de -o, simplemente, se aplica mal- esa excepción. Para hacerlo, recopilamos los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación a partir de las entidades incluidas dentro del mapa del Observatorio Español de I+D+i (ICONO) y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Después analizamos los contratos públicos de suministros o de servicios suscritos por estos órganos que tuvieran la consideración de contratos menores. En este caso, el límite de los contratos menores se sitúa en 50.000 euros, de acuerdo con lo estipulado de forma excepcional por ley. Por último, comprobamos si los contratos menores estaban o no destinados a servicios generales y de infraestructura. Siempre que nos lo permitía la información sobre el objeto, valorábamos si entraban en la excepción que permite repetir contratos con la misma empresa si solo pueden ser encargados a una empresa concreta porque es una obra de arte única, no hay competencia por razones técnicas o se deben proteger derechos como los de propiedad intelectual e industrial.

Los datos

Así, los archivos -ya limpios- utilizados en nuestro análisis, y que puedes descargar y reutilizar desde la web de datos abiertos de Civio son:

Además, creamos archivos complementarios de entidades concretas que destacaban sobre el resto y que nos parecieron interesantes para analizar con más detalle, como los de la adaptación de los depósitos de armas largas de diversas comandancias de la Guardia Civil, todos los menores concedidos por la entidad pública Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, los contratos menores de obras de la Diputación de Ourense y los de publicidad institucional de Aragón.

Fuentes y expertos consultados

Además del análisis a fondo de la LCSP, hemos estudiado artículos sobre la interpretación del artículo 118 (como este y este), las decisiones de las distintas juntas consultivas sobre este asunto y de la OIRESCON, informes sobre asunto concretos, como las concesiones como menores y análisis a fondo como los de la Agència Antifrau.

Además, hemos consultado a especialistas en contratación y a expertos de la Comunidad Civio sobre tiempos de tramitación de un menor, si se aplican las reglas a los contratos privados y algunos casos particulares que nos resultaban curiosos. Muchísimas gracias a Esteban Umerez, José María Gimeno, Ana Isabel Beltrán, Lola Bataller y Roger Folguera.

Si encuentras errores, avisa

Sabemos que la fuente original, el Portal de Contratación del Sector Público, contenía errores, probablemente desde su introducción en los sistemas por parte de las entidades públicas contratantes. Todos los que hemos detectado han sido solventados. Hemos trabajado los datos con el mayor rigor posible, pero si encuentras algún fallo en ellos o en nuestro análisis, escríbenos por favor a contacto@civio.es y estaremos encantados de enmendarlo.