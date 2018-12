El PDeCAT, preocupado porque el Gobierno tome la vía de Serbia con Cataluña

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha mostrado hoy su inquietud por la reacción del Gobierno a los altercados ocurridos el fin de semana pasado en Cataluña, hasta el punto de afirmar: "Nos preocupa si el Gobierno del Estado va a tomar la vía de Serbia" en Cataluña.

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Alta, Cleries ha reiterado en varias ocasiones que su partido defiende la vía catalana para conseguir la independencia de Cataluña, que es una vía "pacífica" y sin violencia, y ha explicado que hay Comités de Defensa de la República (CDR) que "actúan bien" y otros que son violentos y tienen "infiltrados".

"Lo que nos preocupa es si habrá serbios o no habrá serbios, entre comillas, si se acepta la democracia o no se acepta la democracia; queremos hacer un proceso en paz, convivencia y civismo que no rompa nada", ha proseguido.

Porque, según ha insistido el senador, el proceso de independencia de Cataluña es "pacífico, cívico y si después alguien hace alguna cosa violenta lo hace por su cuenta y riesgo pero no es el movimiento soberanista catalanista", de manera que los independentistas "nunca estaremos al lado de los violentos".

Cleries ha justificado las declaraciones del presidente catalán, Quim Torra, sobre la vía eslovenia para Cataluña, porque, ha recalcado, tras los enfrentamientos iniciales de 1991 en favor de su independencia de Yugoslavia, celebró un referéndum pacífico donde el 90 por ciento de la población apoyó separarse de la república.

"Eslovenia es un buen ejemplo porque se ganó el referéndum", ha insistido, para considerar que "el mejor camino debe ser el camino de Cataluña".

En su comparecencia, Josep Lluís Cleries también se ha referido a las polémicas por la actuación de los Mossos d'Esquadra durante el fin de semana y ha dicho que actuaron siguiendo unos "criterios policiales" de orden técnico y no una "orden política" como, a su juicio, sí ocurrió con la Policía y la Guardia Civil el 1-0.

Una "diferencia abismal", en su opinión, porque en las votaciones del 1-0 de 2017 solo había gente que quería votar "pacíficamente", en tanto que en Girona hubo activistas que lanzaron vallas y piedras contra los mossos, de manera que "si hay violencia" la Policía tiene que actuar.

Respecto a las cartas enviadas por el Gobierno a la Generalitat advirtiendo de la "dejación de funciones" del Govern, ha considerado que lo que sí es "dejación de funciones" son las deficiencias en las infraestructuras estatales en Cataluña debido a un proceso que ya "dura siglos".

En cuanto al Consejo de Ministros que el Gobierno quiere celebrar en Barcelona el próximo 21 de diciembre ha propuesto que se haga pero para una cumbre bilateral del Ejecutivo con el Govern en el que se aborden cuestiones catalanas porque "si solo vienen ha hablar de lo suyo, no tiene sentido".