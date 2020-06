El PP se vuelca en defensa de Ayuso ante el desastre de las residencias en Madrid

El Partido Popular ha decidido volcarse en apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a pesar de la polémica gestión de las residencias de ancianos realizada por el Ejecutivo autonómico durante la pandemia. Mientras se ha mantenido vigente el estado de alarma, el Gobierno madrileño ha mantenido intactas e incluso ha visto reforzadas las competencias sobre estos centros de mayores, donde desde marzo han fallecido más de 6.000 ancianos y que en las primeras semanas de la emergencia sanitaria recibieron una orden de la Consejería de Sanidad pidiéndoles restringir el traslado de residentes contagiados por la COVID-19 a centros hospitalarios, que la comunidad dijo que se envió "por error".

Esa gestión de las residencias por parte del Ejecutivo autonómico, ha generado una tormenta política en la comunidad entre PP y Ciudadanos, los dos socios que gobiernan en coalición. Pero el conflicto es continuamente ignorado por todos los dirigentes populares en sus intervenciones públicas, en las que ensalzan la labor del equipo de Díaz Ayuso y responsabilizan de la situación en los centros de mayores al vicepresidente segundo del Gobierno central, el también líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Mientras siguen conociéndose informaciones acerca de presuntas irregularidades en la gestión realizada por la Comunidad de Madrid en las residencias –como la publicada este jueves por El País, que apunta a que los mayores con seguro privado sí tuvieron la opción de ser trasladados de sus residencias a hospitales de Madrid–, la dirección nacional del PP ha dado instrucciones claras a todos sus cargos para que defiendan el trabajo del Ejecutivo madrileño y centren sus críticas en Iglesias y en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien los populares exigen la dimisión por los últimos ceses en la cúpula de la Guardia Civil.

Tras el argumentario enviado el martes a todos los dirigentes del PP, en el que se les pedía repetir que la "gestión" de Iglesias "al frente del mando único" de las residencias en su calidad de vicepresidente de Derechos Sociales, "ha sido absolutamente negligente", el equipo de Casado ha enviado un nuevo texto con consignas a todos sus cargos, al que ha tenido acceso eldiario.es, que exige mantener esa línea, además de reclamar a sus dirigentes que se pronuncien públicamente a favor de la gestión de Díaz Ayuso.

"No todo vale"

"A día de hoy el responsable único de las residencias de ancianos tiene nombre: Pablo Iglesias, el gran desaparecido", apunta la dirección del PP en el citado argumentario, en el que el partido considera "ruin que Iglesias insinúe que en la Comunidad de Madrid se han cometido crímenes", en alusión a las declaraciones del vicepresidente segundo sobre el desastre en las residencias madrileñas, que también pidió la dimisión de Ayuso.

"No todo vale. Aragón, donde gobierna el PSOE y no Ayuso, es la comunidad donde el coronavirus ha golpeado con más virulencia en las residencias: engloban el 85,6% de los muertos totales. Le sigue Extremadura (85,2%) y Cantabria (72,7%). Madrid es la última en la lista (32,4%), solo por debajo de Canarias (11,6%)", señala el argumentario del PP, que obvia en todo momento la polémica instrucción enviada a finales de marzo por la Consejería de Sanidad madrileña que pedía no trasladar a ancianos de las residencias a los hospitales.

Este jueves todos los dirigentes populares que realizaron intervenciones públicas siguieron a pies juntillas las órdenes del equipo de Casado. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba en una entrevista en Antena 3 que Iglesias "asumió el mando único en materia de protección de los mayores" con el estado de alarma, lo que implica "tomar decisiones por encima de las competencias de las comunidades".

"Uno cuando tiene el mando único tiene que ejercerlo y también tiene que responder por las decisiones que toma", señalaba, antes de criticar que el vicepresidente del Gobierno haya tenido "tiempo de conseguir un sillón en el Centro Nacional de Inteligencia en plena pandemia pero no sabe decir ni una sola medida que haya tomado para proteger a los mayores".

El "hospital milagro" de IFEMA

En línea del argumentario enviado por la dirección popular, García Egea subrayaba que "las decisiones de los políticos en muchas ocasiones salvan vidas" y ponía en valor la gestión de las comunidades del PP en la pandemia, tomando decisiones "antes" que el Gobierno de Pedro Sánchez. En cuanto a la Comunidad de Madrid, el 'número dos' del PP insistía en que el Ejecutivo regional "ha construido en tiempo récord" un hospital en la Feria de Madrid, IFEMA, a pesar de que en realidad ese centro se levantó gracias a la coordinación de la Comunidad de Madrid con el Gobierno central y el Ejército.

Respecto a ese hospital de IFEMA, García Egea añadía lo siguiente: "A la gente que venía se le curaba y ese hospital milagro, junto a la red de hospitales de la Comunidad de Madrid, sea cual sea su titularidad, han estado a disposición de todo aquel que lo ha necesitado".

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, aseguraba por su parte en otra entrevista, en RNE, que "los presidentes de las comunidades autónomas del PP están haciendo dentro de sus competencias lo que el Gobierno no hace". Y la vicepresidenta segunda del Congreso y exministra de Sanidad, Ana Pastor, aseguraba en un acto en Bilbao que mientras el Gobierno "cambiaba de opinión y decía un día mascarillas sí y otro no, un día test sí y otro no, había personas que se estaban dejando la piel y trabajando por los mayores", informa Europa Press.

"Ha habido negligencia y no se han asumido responsabilidades por parte de quienes decían en el telediario que tenían todo controlado, y ahora nos dicen que la responsabilidad es de otros", denunciaba, para asegurar que, aunque haya "quienes estén intentado decir lo contrario", en Madrid "todas las personas que necesitaron hospitalización han ido al hospital". Siguiendo línea por línea el argumentario de su partido, Pastor se preguntaba "dónde están los 300 millones que había para las residencias" y por qué no se hizo un protocolo "para todos los centros residenciales".

Ayuso habla de la eutanasia

En un último giro de guion para eludir sus responsabilidades, la propia Ayuso, que este jueves anunciaba durante el Pleno de la Asamblea de Madrid que abrirá una investigación para conocer lo sucedido en las residencias madrileñas, reprochaba a Unidas Podemos que cuestione protocolos como el enviado por el Ejecutivo madrileño pidiendo no trasladar ancianos a hospitales cuando la formación que dirige Pablo Iglesias ha impulsado la ley de eutanasia, "una de las leyes más agresivas que se conoce".