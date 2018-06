El PSOE dice que el Gobierno "está estudiando la posibilidad" de retirar la condecoración al torturador Billy el Niño

Pedro Sánchez está determinado a retirar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. No obstante, no es un asunto prioritario para el Gobierno, según ha reconocido el portavoz de la dirección del PSOE, Óscar Puente. La exhumación de Franco es uno de los asuntos que tiene el Ejecutivo en materia de memoria histórica, aunque no el único. Puente ha confirmado que Moncloa "está estudiando la posibilidad de retirar la distinción" al torturador Billy El Niño.

"El Gobierno va a ir estudiando las medidas que vaya a desarrollar en el futuro", ha dicho Puente en la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la dirección socialista tras la llegada de Sánchez a Moncloa. "¿Es urgente?", se ha preguntado el alcalde de Valladolid: "No. Lo que creemos es que es el momento de tomar esas decisiones y las vamos a tomar sin urgencias ni precipitaciones y tratando de generar las menores estricencias posibles", ha respondido.

La exhumación de Franco es un asunto "clave" para el Ejecutivo, que pretende "dar cumplimiento" al mandato que salió del Congreso de los Diputados a través de una proposición no de ley que apoyaron PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. Nadie la rechazó. El PP se abstuvo. El resto de medidas de la propuesta aprobada de forma simbólica en el Parlamento se irá analizando.

"Uno de los asuntos más claros es el traslado, la exhumación de los restos de Franco y en esa materia creo que la decisión está bastante clara", ha dicho Puente, que ha asegurado que el Gobierno lo que está haciendo en esa materia es "estudiar las iniciativas legislativas que han presentado el PSOE y otros grupos". Ni el Gobierno ni el PSOE establecen un horizonte temporal ni el "formato" en que se llevarán a cabo (vía decreto, proyecto de ley...).

Sobre la reclamación de que el Gobierno retire la medalla pensionada al torturador Billy El Niño –algo a lo que se negó el Ejecutivo de Mariano Rajoy–, Puente ha asegurado que está sobre la mesa: "Se está estudiando la posibilidad de retirar esa concesión, se va a valorar la posibilidad de retirar esa distinción".

En cuanto a la necesidad de llegar a acuerdos en el Parlamento para sacar adelante las iniciativas sociales, Puente ha evitado situar a Unidos Podemos como un socio preferente, como se ofreció Pablo Iglesias: "Esta legislatura va a estar necesariamente presidida por el diálogo y el acuerdo. Hay cuestiones más fáciles de abordar con Podemos por el diagnóstico común y las soluciones compartidas".

Puente ha avisado de que para asuntos como las derogaciones de la ley mordaza o la reforma laboral se necesitan "mayorías consumadas más allá del PSOE y Unidos Podemos" y que, por tanto, tendrá que "ampliar el círculo".

Sobre Urdangarin: "Aquí está el estado de derecho"

El PSOE enmarca dentro de la "constación de la normalidad democrática de este país" la entrada en prisión del cuñado del rey Iñaki Urdangarin. "Una persona que pertence a la familia real, una parte de la famillia política ha sido condenado por un tribunal y ha sido confirmada la sentencia por otro tribunal y ha ingresdo en prisión. Si no hay más normalidad en un país democrático que esta...", ha señalado.

En lo que no ha querido entrar Puente ha sido en el silencio de la Casa Real ante el envío a prisión del marido de la infanta Cristina: "No me corresponde analizar la política de comunicación de la Casa Real", ha dicho, aunque ha aplaudido que durante la instrucción del Caso Nòos y en la sentencia a Urdangarin Zarzuela dijo que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley".