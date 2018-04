El PSOE presentará una moción de censura contra Cifuentes por el escándalo de su máster

El PSOE presentará una moción de censura contra Cristina Cifuentes por el escándalo de su máster. Los socialistas presentarán a Ángel Gabilondo para presidir la Comunidad de Madrid al haber quedado insatisfechos por las explicaciones que ha dado la presidenta madrileña en la Asamblea que, a su juicio, no han aclarado las dudas sobre su máster.

Ángel Gabilondo y José Manuel Franco han convocado a los periodistas tras una reunión del grupo parlamentario en la que han analizado la comparecencia de la presidenta madrileña en la que consideran que no ha esclarecido las "dudas razonables" sobre su máster. En ese encuentro, han decidido por "unanimidad" impulsar la moción de censura contra Cifuentes, según ha expresado el exministro y han confirmado a eldiario.es fuentes del grupo.

Aprobación exprés

Según ha explicado Gabilondo, van a ser escrupulosos con los procedimientos y trasladarán la "propuesta" a los órganos de dirección del PSOE en sus ámbitos regional y federal para su ratificación. La Ejecutiva del PSOE-M se reunió la semana pasada y se mostró mayoritariamente partidaria de impulsar la moción de censura. Franco reunirá a la dirección esta misma noche a las 21 horas. La decisión cuenta con el aval de Ferraz. Pedro Sánchez se ha reunido con Gabilondo y con Franco antes de la cita de la Ejecutiva regional y les ha trasladado su apoyo a la presentación de una moción de censura: "Damos el paso por responsabilidad con la ciudadanía y con las instituciones madrileñas".

Acabo de reunirme con @equipoGabilondo y @conJoseMFranco a quienes he trasladado nuestro apoyo para que la Ejecutiva del @psoe_m presente una moción de censura contra Cristina Cifuentes. Damos el paso por responsabilidad con la ciudadanía y con las instituciones madrileñas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 4 de abril de 2018

"Nuestra idea es presentarla inmediatamente", ha expresado Gabilondo, para quien la comisión de investigación que ha propuesto Ciudadanos no es suficiente: "Nosotros no tenemos inconveniente en hacer comisiones de investigación, pero eso no es la solución para Madrid. Esto no se resuelve abriéndolo y a ver si llegamos a las próximas elecciones", ha aseverado.

Desde que eldiario.es reveló las irregularidades con las que Cifuentes aprobó el máster en el Universidad Rey Juan Carlos, el PSOE abrió la puerta a la presentación de la moción de censura, aunque la dejaron a expensas de sus explicaciones en la Asamblea.

En una entrevista en eldiario.es, el líder del PSOE-M, José Manuel Franco, aseguró que "llegado el caso" de que las explicaciones no fueran satisfactorias, lanzarían esa moción de censura de forma independiente, es decir, sin contar a priori con los apoyos necesarios de Podemos y Ciudadanos. "Vamos a hablar con todos los grupos. Absolutamente con todos. Y desde luego vamos a explicarnos", ha expresado Gabilondo.

Escepticismo ante Ciudadanos

"¿Qué les pedimos a los demás? Que se sumen y que elijan qué prefieren, si seguir en esta situación o buscar juntos un cambio", han planteado los dirigentes socialistas, que están dispuestos a perder la votación, pero que no quieren renunciar a plantear una alternativa y a obligar a Ciudadanos a retratarse.

No obstante, en el PSOE son escépticos respecto a la posición de Ciudadanos porque temen que opte por la 'vía Murcia', es decir, presionar al PP para que cambie de candidato. "Ciudadanos prefiere para la Comunidad de Madrid lo malo conocido que es Cifuentes que lo bueno por conocer que es Gabilondo", lamenta un miembro de la Ejecutiva.

El secretario general de Podemos Madrid, Ramón Espinar, ha afirmado en una rueda de prensa que apoyará la moción de censura. Por tanto, los 27 diputados del partido de Pablo Iglesias se sumarán a los socialistas; pero para salir adelante la moción necesitan el respaldo de Ciudadanos.