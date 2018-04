Gabilondo dice que Cifuentes no ha aclarado las "dudas" sobre su máster y le insta a asumir su "responsabilidad"

Ni una palabra de la moción de censura a la que el PSOE está determinado a presentar si Cristina Cifuentes no aclara todas las dudas sobre el máster que aprobó con irregularidades. Ángel Gabilondo ha exigido a la presidenta madrileña que dé explicaciones para que la comunidad vuelva a la normalidad y le ha instado a asumir su responsabilidad. A pesar de que le da la "oportunidad" de dirimir las "dudas razonables" que no ha aclarado, a su juicio, sobre su máster, le ha advertido de que el PSOE va a " pensar cuál ha de ser nuestra responsabilidad antes de que el perjuicio sea todavía mayor".

"Esta comunidad no puede estar permanentemente pendiente de los avatares de su presidenta", ha expresado el portavoz socialista en su primera intervención. Pero después de escuchar a la presidenta madrileña, Gabilondo no se ha quedado satisfecho. De esas explicaciones dependía el siguiente paso de los socialistas, que han abierto la puerta a la presentación de una moción de censura contra Cifuentes.

Gabilondo no ha querido pronunciarse sobre la moción pero sí ha dejado despejado el camino: "Pensaremos seriamente si tenemos que tomar algún tipo de decisión firme y estamos dispuestos a hacerlo", ha asegurado después en declaraciones a los periodistas. El PSOE de Madrid quiere ser escrupuloso con los trámites: reunir primero a la Ejecutiva y al grupo parlamentario.

"Asuma su responsabilidad con la verdad de lo ocurrido o con la responsabilidad de no hacerlo", le ha exigido Gabilondo a la presidenta madrileña. "Su intervención no ha despejado las dudas razonables que podemos tener sobre este asunto", ha afirmado.

El exministro de Educación considera que " no ha aclarado las dudas suscitadas" por las informaciones publicadas por eldiario.es. Gabilondo se ha referido a la "no asistencia a clase", al tribunal irregular, a las "fechas que no cuadran", o la "ubicación" –dado que Cifuentes supuestamente defendió su proyecto de fin de máster el día que dirigía un importante dispositivo por la celebración de la Eurocopa de la selección española–, entre otras.

"Lo pertinente es que dé cuenta de lo sucedido", ha exigido Gabilondo, que ha acusado a Cifuentes de "zafarse" de las responsabilidades echando las culpas a la universidad y a eldiario.es por publicar las informaciones. Cifuentes anunció una querella en su comparecencia sin preguntas en la sede del PP y la ha ratificado en sede parlamentaria. "No se resuelve con la presentación de una querella contra dos periodistas que han hecho un trabajo serio", ha dicho el portavoz socialista sobre la reacción de Cifuentes.

"Está en juego el derecho a conocer lo que realmente sucede con su expediente académico", le ha dicho Gabilondo: "Es una ocasión magnífica para que nos ofrezca la verdad de lo sucedido". "La gravedad pasaría a ser emergencia", ha aseverado Gabilondo sobre la posibilidad de que la presidenta madrileña no aclare todos los extremos sobre su máster.



"Sin necesidad de torcer los datos y los hechos podría pensar razonablemente que este máster no lo cursó usted", le ha dicho Gabilondo, que ha reclamado "respeto" para la universidad pública madrileña.