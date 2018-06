Pablo Casado defiende que ha dado "todas las explicaciones" sobre su máster y que a él "se le ha investigado más que a nadie"

Pablo Casado ha intervenido en Espejo Público para defender su candidatura, de la que afirma que en el día de hoy presentará los avales. Ha vuelto a apelar al turno de su generación, "que está dispuesta a asumir responsabilidades". "Nos han liderado unas personas excelentes", pero "nuestra generación" tiene que "hacer que venga más gente" apoyándose en la experiencia, dice.

Ha hecho alusión a que "sobre todo" faltan jóvenes en el PP, pero no solo, y ha vuelto a mencionar a los votantes que se han ido a Ciudadanos o VOX. También ha llamado a que puedan apoyarle como líder "gente de la sociedad civil". Sobre su juventud, además de tenerla como una virtud para la renovación también ha destacado que tiene "37 años", parecida a la de otros líderes políticos pasados, "fue más o menos a esa edad cuando dieron el paso Felipe Gónzalez, Aznar, Rajoy, Zapatero" o actuales, como Iglesias, Rivera o Garzón, de quienes dice que se acuerda de que han coincidido los cuatro "en platós".

Además, Casado ha puesto de manifiesto ante Susana Griso que ha "dado la cara en los malos momentos de mi partido. Cuando había un mal resultado, el que bajaba a la rueda de prensa era yo. Cuando había un caso de corrupción que ni yo conocía, era yo quien salía a defender el partido". "No soy el típico outsider" que viene a "renovar" el partido por ser joven, ha declarado.

Sobre su posible papel de árbitro en un enfrentamiento más abierto entre las posibles candidatas Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, dice que está seguro de que "habrá unas primarias sanas y constructivas independientemente de quien se presente. Esto no es un proyecto personal, es un proyecto para el futuro".

Sobre su programa como candidato, ha citado la reciente victoria de su "amigo" Iván Duque en Colombia para decir que "el mundo se está abriendo a que ya no hay alternativa a la economía de libre mercado". Dice que quiere hablar del "individuo", no de "mujeres, inmigrantes" sino de los derechos de cada uno: "Pasar del colectivo y las etiquetas a hablar a la gente directamente". Dice que su intención es gobernar porque la actual situación en minoría es "bastante inédita" y "cuando gobernamos nosotros, España va mejor".

Irregularidades de su máster

Sobre la investigación de su máster, que ayer puso en entredicho su candidatura, argumenta que "si lo único que se puede decir de mí tras 15 años en política es que se me han convalidado o no 4 ó 5 asignaturas, es que tan mal no lo habré hecho". Sigue defendiendo que ha dado "todas las explicaciones" y que no le salpica directamente porque las actas "las hacía el rectorado".

Ayer, la jueza apreció indicios de delito en el máster de la URJC de Casado y planteó enviar la investigación al Supremo, además de revisar su aforamiento como diputado. El candidato lo relaciona con un ataque a sus intenciones políticas porque "cuando se hablaba de mí para presidente de la Comunidad, también portada el 2 de mayo; para alcalde de Madrid, portada en San Isidro".

Dice que se saca eso porque "no tengo ningún caso de corrupción, ni familiar", destacando que lleva "afortunadamente, con la misma mujer" desde adolescente. "Sobre mí se ha investigado más que a nadie. Me gustaría que se hablase de ideas, de lo que he aportado y hecho en política", ha insistido.

Sobre los cursos que vendía como de Harvard pero que eran impartidos en Aravaca dice que si "¿alguien sabe cuántos cursos de Harvard se hacen fuera de Boston?". "He cuidado mi formación, y el día que deje el escaño me podré ir con la cabeza bien alta con mi perfil al sector privado, y podré seguir sin ningún tipo de irregularidad pagando mi hipoteca", ha concluido sobre el tema.

Para acabar, Griso le ha preguntado sobre la entrada en prisión de Urdangarin. Ha afirmado que la cárcel de Brieva "la conoce bien" por las actividades públicas que realizan en colaboración con los diputados por Ávila y ha alabado la postura del rey Felipe VI, "ha estado impecable": "La Casa Real es ajena a todas estas cuestiones. Tenemos que tener claro que en España no existe impunidad".

Sobre el supuesto trato de favor que haya podido recibir el cuñado del rey, dice que "si hay otros antecedentes" como Roldán, "no lo hay". "Si la justicia ha determinado que somos todos iguales, las instituciones penitenciarias también", ha concluido la entrevista.