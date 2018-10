Pablo Iglesias tiene intención de reunirse con Junqueras para hablar de la situación de los políticos presos y de otros "problemas políticos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes que quiere reunirse "lo antes posible" con el líder de ERC, Oriol Junqueras, para normalizar el diálogo político, hablar de su situación y la del resto de políticos catalanes presos por el 'procés' y también de los Presupuestos que ha acordado Podemos con el Gobierno. No obstante, ha señalado que todavía no hay una fecha cerrada.

"Hay que normalizar el diálogo político. Es una cosa normal y saludable que el secretario general de Podemos se reúna con el jefe de ERC", ha declarado a la prensa en los pasillos del Congreso. Iglesias ha afirmado que lo que es "excepcional" es que Junqueras permanezca en prisión preventiva y que "desearía que no estuviera en la cárcel". No obstante, además de esta cuestión, considera que hay otros "problemas políticos" que resolver como los que atienden, a su juicio, los Presupuestos que ha acordado Podemos con el Gobierno, y que necesitan el apoyo de ERC.

"Que los ciudadanos catalanes no lleguen a fin de mes es un problema político y yo estoy convencido de que una fuerza política de izquierdas no va a impedir que los ciudadanos en Cataluña puedan ganar 900 euros de salario mínimo, que suba la dependencia o que se proteja a los inquilinos y se baje el precio de los alquileres. La política no se agota en un tema aunque ese tema pueda ser muy importante, y nuestra posición es muy clara, los presos deberían estar fuera", ha asegurado.

"Ya fui a hablar con Jordi Cuixart y estoy plenamente disponible, es mi obligación hablar con los interlocutores políticos, estén en libertad o estén en prisión. Me he visto con el señor Torra y también en su momento me vi con Puigdemont, cuando era presidente de la Generalitat. Tengo plena disponibilidad para ver a cuantos dirigentes políticos sea necesario, estén donde estén", ha sentenciado el líder de Podemos.