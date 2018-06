El Parlament denunciará este viernes a Llarena por vulnerar derechos de los diputados presos

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que este viernes presentará en nombre de la Cámara catalana una denuncia contra "los jueces del Tribunal Supremo que han vulnerado" los derechos políticos de los presos soberanistas.

Lo ha dicho este jueves en un acto de la Fundació Josep Irla de ERC, y esta denuncia supone materializar un acuerdo de la Mesa del Parlament del pasado mes de abril, que tomó después de que el juez del TS Pablo Llarena denegara por segunda vez a Jordi Sànchez acudir a su debate de investidura.

El presidente presentará la denuncia en el propio Supremo y lo hará contra Llarena y los tres magistrados de la sala de apelaciones porque entiende que sus acciones podrían ser constitutivas de los delitos de detención ilegal (artículo 167 del Código Penal), vulneración de derechos fundamentales (art.542) y prevaricación judicial (art.446).

"En la defensa de los derechos políticos y los derechos civiles no nos podemos mover ni un milímetro. Mañana presentaré en nombre del Parlament una denuncia contra el tribunal que mantiene como presos políticos a diputados", ha argumentado.

Torrent alega que se han vulnerado los derechos individuales y políticos de estos diputados y, en tanto que son representantes electos, los de todos los ciudadanos de Catalunya, y ha asegurado que para él la defensa de estos derechos es "irrenunciable".

El presidente catalán ha asegurado que la defensa de los líderes soberanistas que están presos genera un "consenso" mayoritario en la sociedad catalana, que incluso va más allá del consenso entre los partidarios de la independencia de Catalunya.

La decisión de actuar judicialmente contra Llarena se tomó en la Mesa del Parlament por la mayoría soberanista que forman JxCat y ERC; entonces anunciaron una querella, pero finalmente será una denuncia, y Torrent no ha explicado el motivo de este cambio.

Los diputados actualmente en la cárcel son Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, y Jordi Sànchez: los dos últimos intentaron ser presidentes, pero Sànchez no obtuvo el permiso para acudir a la Cámara y Turull fue encarcelado entre el primer y el segundo debate de investidura.

SALIR DE LA "ZONA DE CONFORT"

Torrent ha pedido al independentismo que salga de su "zona de confort" para buscar ampliar su perímetro, es decir, para aumentar los partidarios de la independencia de Catalunya, ya que considera que no son suficientes y que actualmente es una mayoría que debe ser ampliada.

"No se trata de ser los más independentistas, se trata de hacer más independentistas. No se trata de ser los más republicanos, se trata de hacer más republicanos. Hay que explorar nuevos territorios políticos", ha concluido el presidente de la Cámara catalana.

Torrent ha considerado que el independentismo debe dejar de mirarse a sí mismo para salir a convencer a más ciudadanos de las bondades de su proyecto político, y ha concluido: "La zona de confort puede servir para ganar elecciones, pero para ganar un futuro no".

TRESSERRAS CONTRA CS

El presidente de la Irla y exconseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, ha alertado de que Cs tiene "un discurso identitario que pretende la fractura social" en Catalunya, y ha pedido que la izquierda lo combata con un discurso inclusivo que presente la república como sinónimo de libertad, pluralidad y diversidad.

Ha ensalzado el referéndum del 1 de octubre por considerarlo una victoria rotunda del independentismo, pero ha admitido que, a partir de ahí, las cosas no salieron como se pretendía: "No fue como pensamos que tenía que ir. No tuvimos la fuerza suficiente para hacerlo".

PREMIOS IRLA

La Fundació Josep Irla ha entregado el Memorial Francesc Macià en la modalidad individual a Teresa Juvé por su trayectoria como escritora y pedagoga, y en modalidad colectiva a la Associació Catalana pels Drets Civils (Acdc), constituida para dar apoyo a los familiares de los presos soberanistas y de los líderes independentistas en el extranjero.

También ha entregado el Memorial Lluís Companys en la modalidad individual a Carles Vallejo por su lucha por la memoria de la luchas obreras y sindicales durante el franquismo, y la modalidad colectiva a 'Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans' por su defensa de los derechos civiles y políticos.

Al acto han asistido también el vicepresidente del Govern y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès; la portavoz del partido, Marta Vilalta; el diputado Gerard Gómez del Moral; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello y el exvicepresidente de la ANC Agustí Alcoberro.