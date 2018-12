Podemos e IU acusan al Gobierno de falta de voluntad para retirarle las medallas a 'Billy el Niño'

Podemos e Izquierda Unida (IU) han criticado este miércoles la falta de voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez para retirar la medalla al policía franquista torturador, Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño', a pesar de su compromiso a ello.

"El Gobierno sólo tiene que actuar, podría hacerlo de forma inmediata y de momento parece que no hay voluntad política", ha criticado el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, en los pasillos del Congreso. Además, ha tachado de "barbaridad" la inacción del Ejecutivo al no haber cumplido su promesa y no haya aprobado las medidas necesarias.

En la misma línea, el secretario de Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, considera "inadmisible" que en el siglo XXI "criminales de lesa humanidad" como 'Billy el Niño' sigan libres con medallas y pensiones honoríficas. "A nosotros lo que nos gustaría es verle (a 'Billy el Niño') sentado delante de un tribunal respondiendo por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, que es lo que le esta esperando en Argentina a él, a (Rodolfo) Martín Villa y a algunos más", ha manifestado el diputado.

Lo acordaron Sánchez e Iglesias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció, el pasado mes de octubre, tener listo el texto normativo para poder proceder a la retirada de la medalla a 'Billy el Niño', aunque explicó que todavía se tenía que decidir cómo se tramitaba esa norma.

"La cuestión ahora es ver como se plantea, en qué texto legal. Si a través de un anteproyecto o de una proposición de ley", explicó entonces Marlaska, antes de añadir que, en todo caso, ese paso se daría "próximamente".

Esta medida de retirar condecoraciones y pensiones asociadas a la medalla para este expolicía fue acordada entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en una reunión que mantuvieron en el mes de septiembre para acercar posturas con el objetivo de pactar los Presupuestos de 2019.