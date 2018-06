Podemos se reafirma en sus acusaciones de "elusión fiscal" a Cabify, que irá a juicio contra el partido morado

"Les hemos dicho que no nos retractamos, que no tenemos miedo y que tomen las medidas que consideren, porque nos van a tener defendiendo al sector del taxi", ha explicado el cofundador y exdirigente de Podemos y uno de los denunciados, Juan Carlos Monedero, tras concluir sin acuerdo el acto de conciliación en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Además de a Monedero, la compañía ha denunciado a la portavoz parlamentaria, Irene Montero, al responsable de Sociedad Civil, Rafael Mayoral, y al senador Óscar Guardingo, por afirmar que Cabify es una "multinacional con sede en paraíso fiscal" que no tributa en España como debería, según han vuelto a afirmar este viernes en declaraciones a los periodistas antes de entrar en el encuentro extrajudicial.

Todos ellos han llegado a los juzgados acompañados por el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y han sido recibidos por colectivos del sector del taxi para mostrarles su apoyo, al grito de 'Sí se puede', 'A por ellos' o 'El taxi unido jamás será vencido'.

"No nos va a poner una mordaza ninguna multinacional", ha avisado Montero en esa comparecencia previa ante los medios de comunicación. "Vamos a entrar a un acto en el que parece que hay empresa transnacional con sede en paraíso fiscal que piensa que se puede poner mordazas a los representantes de la soberanía popular, a los partidos o la gente que escribe artículos", ha señalado por su parte Mayoral.

CABIFY ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES

Ya dentro, en el acto de conciliación, la compañía ha solicitado a los dirigentes de Podemos que aceptaran hacer una "rectificación pública" respecto a los "mensajes falsos" y "acusaciones inciertas" que, según Cabify, están vertiendo "sobre la presunta ilegalidad" de su actividad, "dañando gravemente, no solo la reputación de la compañía y del sector, sino también la de todos los empleados y partners".

Ante la negativa de Montero y los suyos de retractarse, Cabify ha anunciado posteriormente en un comunicado que interpondrá acciones judiciales contra el partido morado, "por la comisión de una infracción contra su derecho al honor, su modelo de negocio, sus empleados y sus partners", habiéndose agotado "todas las vías de diálogo posibles" por la negativa de Podemos a dialogar".

En dicho comunicado, Cabify ha aprovechado además para defender que "cumple estrictamente con toda la legislación correspondiente", y que "es una empresa española que paga todos los impuestos de su actividad económica en España". "Toda la estructura fiscal del grupo está en España y la compañía factura el 100% de todos los trayectos desde una sociedad española", ha enfatizado.

Así se lo ha trasladado también el propio fundador de Cabify, Juan de Antonio, en una carta que ha remitido a Iglesias y Montero. "Tenemos claro que no somos perfectos así que estamos encantados de recibir cualquier crítica constructiva sobre nuestra empresa. Pero no vamos a tolerar que se mienta de forma mal intencionada para destruir algo en lo que creemos y que, además, es bueno para nuestra sociedad", defiende en su misiva.

"INTENTO DE AMEDRENTAR"

Por su parte, Podemos ha denunciado tras el acto de conciliación que Cabify ha tratado de "asustarles" y "amedrentarles", como hacen "las grandes empresas de Estados Unidos, con sus grandes bufetes de abogados". "El planteamiento de ellos era que nos disculpáramos, pero estamos muy cansados de que venga gente a España a pensar que pueden hacer lo que les dé la gana", ha asegurado Monedero al salir.

"Ahí es donde tenemos que defender nuestra soberanía, por eso les hemos dicho que no, que no tenemos miedo", ha relatado. "Les hemos dicho que no, que no nos retractamos. Igual eso les funciona en Estados Unidos pero aquí no lo vamos a permitir, porque nos estamos jugando la calidad de nuestro trabajo", ha enfatizado.