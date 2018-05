Rajoy, sobre Ciudadanos: "No considero que nos estén arrebatando nada"

Mariano Rajoy ha decidido restarle importancia a la amenaza lanzada por el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la última sesión de control al Gobierno. "No hay que darle tanta importancia a un debate que dura dos minutos y que se produce en el Parlamento", ha asegurado el presidente en una entrevista en Antena 3.

Para el líder de los populares, las discrepancias con la formación de Albert Rivera en torno a la política del Gobierno en Catalunya es "un tema muy menor" sobre uno de los temas "más importantes en España". En este sentido, Rajoy ha insistido en que espera que se mantenga el acuerdo con Ciudadanos sobre la política en Catalunya. "Hemos ido juntos hasta este momento y espero que continuemos juntos en un futuro", ha señalado el presidente, que ha asegurado que hará "todo lo que sea necesario" para mantener el acuerdo.

"Fue más disputado el debate contra Podemos y el PSOE", ha señalado Rajoy. Es en la formación morada en la que ve a su "mayor enemigo" porque, en su opinión, Podemos "tiene unos planteamiento que distan mucho" de lo que el presidente quiere para España. "Lo de ayer tiene la importancia que tiene, pero lo que a mí me importa es el futuro", ha zanjado.

Sobre el futuro que pintan las encuestas, en las que Ciudadanos estaría a punto de desplazar a los populares de la Moncloa, Rajoy se ha mostrado optimista. "No considero que nos estén arrebatando nada", ha apuntado sobre el crecimiento de los naranjas que vienen reflejando las encuestas, como el último sondeo del CIS. Una encuesta que refleja un caída del Partido Popular hasta sus mínimos históricos en beneficio de Ciudadanos.

En este sentido, Rajoy ha recordado que las encuestas previas a las últimas elecciones generales también arrojaban un resultado similar y los populares acabaron ganando las elecciones. Confiado, el presidente ha restado importancia a los resultados de estos sondeos: "Si no hay elecciones cerca, las encuestas tienen el valor que tienen".

Además de restarle peso a la amenaza de Ciudadanos y al resultado de las encuestas, Rajoy ha rebajado el asunto de los enfrentamientos dentro de su propio Gobierno. Para el presidente el tema de los enfrentamientos entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, "es un tema irrelevante" y "machista". "Me parece un tema muy pequeño y me parece un tema muy machista. Si fueran dos señores, no nos habríamos encontrado con todas las portadas que nos hemos encontrado", ha asegurado sobre la fotografía de Cospedal y Santamaría en las celebraciones del día 2 de mayo.

#DIRECTO | Rajoy, sobre la presunta rivalidad entre Cospedal y Sáenz de Santamaría: "Me parece un tema muy machista: si fueran dos señores, no nos encontraríamos con todas esas portadas que hemos visto" #CaféRajoy https://t.co/KzhyCK0OeG pic.twitter.com/LOIcRSRmgB — Antena3Noticias (@A3Noticias) 10 de mayo de 2018

El futuro de la Comunidad de Madrid

La situación política de los populares en la Comunidad de Madrid tras la dimisión de la presidenta Cristina Cifuentes también ha sido uno de los temas sobre los que se ha pronunciado el presidente en la entrevista en Antena 3. Rajoy ha insistido en que Cifuentes no presentó su dimisión por problemas en su gestión, por lo que ha reivindicado "el derecho" del PP de "asumir la presidencia".

Preguntado sobre el vídeo de la expresidenta, Rajoy ha destacado que se llevó "un disgusto" y que "desconocía" la existencia del mismo. "Siempre me disgusta cuando veo este tipo de actuaciones que van un poco en contra del sentido común, incluso cuando se producen en otros partidos".

Sobre el futuro de candidato de los populares a la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones autonómicas del próximo año, el presidente no ha confirmado que Ángel Garrido vaya a ser el candidato. En lo que sí que ha insistido Rajoy es en que hará todo lo que esté en su mano "para que no se vuelvan a vivir episodios como los que hemos vivido" y "para que esto no se vuelva a repetir nunca más".

"A mí me gusta trabajar por mi país"

Sobre su continuidad al frente del Partido Popular, Rajoy ha asegurado que tomar esa decisión tendrá que tomarla su partido. A pesar de ello, el presidente ha dado a entender que tiene la intención de repetir como candidato de los populares en la elecciones del año 2021. "Me gusta trabajar por mi país", ha contestado a la pregunta de dónde acabará Rajoy el año de los comicios.

Preguntado sobre las posibilidades de que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sea designado como su sucesor al frente del PP, Rajoy ha asegurado que no sabe nada de esos "rumores". "Yo no me entero de la mayoría de los rumores que circulan por ahí".