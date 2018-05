Rivera afirma que el desvío de fondos en Cataluña "lo ve todo el mundo menos Rajoy" y justifica extender el 155

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha asegurado que Ciudadanos "lleva años advirtiendo de que en Cataluña se están recibiendo millonadas de dinero público para dar un golpe de Estado" y por eso, no le ha sorprendido que la Policía lanzara este jueves una operación en Cataluña sobre el tema.

En este sentido, Rivera ha pedido al Gobierno que "proteja" a los españoles y "controle" el dinero "hasta el último céntimo" y ha recalcado que "hay que tomarse muy en serio" el 155 porque "ya se ha visto lo que pasa si el control es indirecto".

"Mientras en Cataluña había deudas con proveedores, farmacias y empresas que no cobraban, se estaba desviando el dinero de los catalanes a destruir el Estado de Bienestar. Hay que tener mucha cara", ha sentenciado Rivera.

Sobre el cómo extender el 155, Rivera ha dicho que él no es "el burócrata que tiene que redactar el texto" y lo que propone a Rajoy es discutir si hacerlo o no parcialmente y de qué manera. "Más que sugerírselo, se lo estoy pidiendo. Tiene que rectificar. No hay que tener miedo a aplicar la Constitución, es una obligación democrática", ha apostillado.

Para Rivera, el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, "no es una garantía" y la falta de publicación en el Boletín Oficial del Estado de los consellers huídos o encarcelados a los que pretende nombrar, no soluciona el problema, porque si sustituye a estas personas por otras sin cuentas pendientes "el problema sigue existiendo".

"El problema lo tenemos en un gobierno rebelde que va a superar los límites de la Constitución (...) Creo que estamos en condiciones para que los partidos constitucionalistas actuemos", ha zanjado.