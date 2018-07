Rivera aboga por ilegalizar la Fundación Franco y "todas las asociaciones contrarias a la Constitución"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha mostrado este jueves a favor de ilegalizar la Fundación Franco y "que reciba dinero, ni de coña", ha declarado en una entrevista en el programa La Cafetera de Radiocable. Sin embargo, ha aclarado que es contrario a todas las asociaciones que estén "en contra de la Constitución Española" y lo haría "extensible" al "apoyo a terroristas".

Además, el líder del partido naranja ha reprochado al presidente del Gobierno, por sus planes para exhumar los restos de Franco del valle de los Caídos, que no tenga planes "de futuro" más allá de esta iniciativa que su partido apoya. Por esto, Rivera cree que "lo mejor que podía haber hecho Sánchez era convocar elecciones tal y como dijo en su rueda de prensa". "No puede durar mucho, ni debe durar mucho porque no hay estabilidad política", ha añadido.

Preguntado sobre si se hubiera reunido con Quim Torra si fuera presidente ha respondido que "sí, pero habría pedido que retirara las pancartas de la Generalitat, por ejemplo, en la puerta de la Generalitat hay una diciendo que hay presos políticos, que no los hay". Para Rivera, Torra ha demostrado que "vuelve a las andadas", por tanto, "diálogo sí, pero con condiciones democráticas".

Para Rivera lo que falta en Catalunya es "un interlocutor dentro de los cauces democráticos, eso es lo que se ha roto en los últimos meses" y opina que "la tensión ha subido mucho, ellos dieron el golpe". "Tenemos que colaborar pero tienen que volver a la senda democrática", ha aseverado.

Sobre las irregularidades en las cuentas de las empresa del tesorero del partido, Rivera ha dicho que "no puede estar explicando la vida y milagro de cada una de las empresas, cuando está todo en regla" y ha presumido de que la mayoría de los miembros de la formación "trabajan en la sociedad civil".

Rivera augura un comienzo del curso político en otoño "agitado" por la probabilidad de que se produzcan elecciones anticipadas en Andalucía y con "el nacionalismo viniéndose arriba en Catalunya".