Rivera, sobre las grabaciones de Delgado: "Podría llegar a invalidarla"

"Hemos pedido la comparecencia urgente" de la ministra de Justicia para que aclare sus palabras en las conversaciones grabadas con el excomisario encarcelado José Villarejo, ha dicho Albert Rivera este jueves. Respecto a las escuchas publicadas en las que Dolores Delgado relata los encuentros de jueves y fiscales españoles con menores en un viaje a Cartagena de Indias, el presidente de Ciudadanos cree que "si ha dicho eso, podría llegar a invalidarla" como titular de Justicia. "Lo de los jueces en Colombia que lo diga una fiscal me preocupa", ha considerado porque tendría que haberlo denunciado.

En una entrevista en el Programa de Ana Rosa, Rivera sostiene que por ésta y otras razones, "este Gobierno hace aguas". A pesar de que en la última encuesta del CIS el partido naranja se mantiene en tercera posición pero baja ocho puntos con respecto al barómetro del mes de julio, Rivera ha instado una vez más al presidente a que convoque elecciones "como prometió" y deje de estar "atrincherado en la Moncloa".

"Hemos presentado una ley contra los 'dedazos', para ser elegido por concurso" ha anunciado, refiriéndose a los "enchufes" que cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en práctica desde que fuera investido presidente y ha puesto como ejemplos el nombramiento de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas o el del presidente de los Paradores, Óscar López.

Preguntado por el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para la revalorización de las pensiones conforme al IPC, Rivera ha opinado que es "una buena noticia" pero "no nos llevemos a engaño, la realidad es que sin natalidad, sin empleo de calidad... las pensiones del futuro no están garantizadas". Por eso, Ciudadanos propone reformas para "no frustrar a la gente". "La inmediatez está bien para los titulares pero hay que hacer más cosas".