Robles: Es insólito que el presidente de la sala del TS descalifique a sus magistrados

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha considerado hoy "insólito" que el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díaz Picazo, haya descalificado a los magistrados que adoptaron la resolución sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca y haya establecido una "sombra de duda" sobre ellos.

"Es insólito, en los doce años que he estado en esa sala del Tribunal Supremo, nunca he visto nada parecido", ha afirmado Robles en una entrevista en Antena 3, en la que ha añadido que "no es bueno" que se cuestione a los seis magistrados que firmaron la resolución en una decisión "motivada" que, incluso, contiene un voto particular, ha incidido.

Ha recalcado que conoce a los magistrados de la Sala Tercera, de la que ella procede, y se ha mostrado convencida de que han actuado conforme al ordenamiento jurídico, por lo que ha considerado "absolutamente desafortunada" la decisión de Díaz Picazo de convocar un pleno el 5 de noviembre para determinar si se confirma la doctrina de los magistrados que atribuye a la banca ese pago.

"Soy absolutamente crítica y no puede compartir en absoluto la decisión", ha recalcado Robles, que además ha considerado que la convocatoria del pleno "no favorece la idea de seguridad jurídica".

No obstante, ha puntualizado que el pleno, que en su opinión debería celebrarse antes en todo caso, resolverá también de acuerdo a las consideraciones del ordenamiento jurídico.