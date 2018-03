Rufián afirma que los independentistas tienen un "Estado vengativo encima"

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha dicho que el eje político ha cambiado: "Ya no importa si eres independentista o no, solo si eres demócrata o no".

Ha hecho un llamamiento transversal a toda la "gente demócrata que en un momento dado le puede parecer indecente que se ponga en prisión a la disidencia política", en referencia al encarcelamiento provisional del candidato a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.