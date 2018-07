Sáenz de Santamaría asegura que Casado "tendrá que explicar" las novedades del 'caso Máster'

"Yo no soy quién para explicar eso. Eso lo tendrá que explicar el señor Pablo Casado como ha hecho todos estos días". Con estas palabras se ha expresado este miércoles la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría cuando ha sido preguntada por la información de eldiario.es que apunta a que un informe del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos asegura que compañeros del recién elegido líder del Partido Popular acudieron a clase y que un tribunal evaluó una "tesina" que presentaron al culminar el posgrado, a diferencia de Casado, que no tuvo que asistir ni presentar ese último trabajo.

Sáenz de Santamaría ha reivindicado la "unidad" de su partido poco antes de reunirse con Casado, con quien se enfrentó en las primarias y quien le ganó la batalla interna en el congreso del fin de semana. "Yo le vengo a ofrecer lo mismo que le ofrecí en su día, que es unidad", ha asegurado en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados. La reunión apenas ha durado media hora.

Sobre la posibilidad de que Casado le ofrezca algún puesto en la dirección popular Santamaría ha añadido: "Yo no vengo a hablar de mí. Voy a seguir en política, pero no necesito ningún puesto". Además, la exvicepresidenta ha dicho que lo que le parece "muy importante" es que "esa otra parte del partido" que no respaldó a Casado en las primarias "pueda seguir haciendo política".

Ella, ha insistido, seguirá "haciendo política sin ningún puesto de por medio". "Nunca he sido un problema en el partido y nunca lo seré", zanjaba.